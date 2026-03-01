닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

전남광주 통합특별법 본회의 통과… 재외국민 투표권도

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260301010000096

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 03. 01. 21:30

여당 단독 처리에 야당 국민의힘 불참
전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안 통과<YONHAP NO-5741>
전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안 통과./연합
전남과 광주의 행정통합을 위한 특별법과 지방자치법 개정안이 본회의를 통과했다. 더불어 국민투표법도 여당 주도로 국회 문턱을 넘었다.

국회는 1일 본회의를 열어 '전남·광주 통합특별시 설치 특별법'과 지방자치법 개정안, 국민투표법 개정안을 잇따라 의결했다. 국민의힘 의원들은 여당의 일방적 법안 처리에 반발해 본회의에 불참했다.

전남·광주 통합특별시 설치 특별법은 재석 의원 175명 가운데 찬성 159명, 반대 2명, 기권 14명으로 가결됐다. 통합특별시의 법적 기반을 마련하는 지방자치법 개정안도 재석 173명 중 찬성 165명, 반대 2명, 기권 6명으로 통과됐다.

특별법은 새로 출범하는 전남광주통합특별시에 서울특별시에 준하는 행정적 위상을 부여하고, 국가 재정 지원과 교육자치 등에 대한 특례를 부여하는 내용을 담고 있다. 지방채 발행 한도 완화, 통합특별시 내 균형발전기금 설치·운영, 개발사업 추진 과정에서의 지방세 감면 등에 대한 근거 조항이 담겨있다.

지방자치법 개정안에는 통합특별시 설치의 법적 근거와 함께 부시장 정수를 4명으로 확대하는 내용이 담겼다. 행정 통합 이후 늘어날 행정 수요에 대응하기 위한 조치다.

이날 함께 처리된 국민투표법 개정안은 재석 의원 176명 전원 찬성으로 가결됐다. 개정안은 재외투표인 명부에 등재된 사람을 투표인에 포함하도록 하는 내용이 골자다.

헌법재판소가 2014년 국민투표 공고일 현재 주민등록이 돼 있거나 재외국민으로서 국내거소 신고가 돼 있는 투표권자만 투표인명부에 올리도록 한 조항에 대해 헌법불합치 결정을 내린데 따른 후속 입법이다.

개정안에는 개헌에 대한 국민투표를 국회에서 개헌안이 의결된 날로부터 30일째 되는 날의 직전 수요일에 실시하도록 하는 조항도 신설됐다.

한편 이날 본회의는 국민의힘이 전날 시작했던 국민투표법 개정안에 대한 필리버스터를 중단하면서 오후 3시46분께 무제한 토론이 종료된 뒤 한 차례 정회했다가, 오후 8시45분 재개돼 법안 표결이 이뤄졌다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미군 공습에 사망 이란 37년 철권통치 하메네이 누구이고, 후계 구도는

이란, 하메네이 사망 공식 확인… 37년 신권 통치 종말 및 이슬람 혁명 정권 교체 기로

美, 對이란 ‘전광석화 전쟁 전략’의 실체- 스페이스X·팔란티어가 현대 전쟁과 권력질서를 재설계했다

트럼프 “하메네이 사망” 전격 발표… 37년 이란 신권 통치 종말 및 정권 교체 분수령

[갤럭시 언팩] 문성훈 부사장 “하드웨어 혁신으로 AI 스마트폰 경험 확대”

[내일 날씨] 대체공휴일 전국 비·눈…강원 산지 최대 40㎝ 이상 폭설 주의

서울 강남 공사 현장서 60대 인부 추락사

지금 뜨는 뉴스

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래

종합 만족도 ‘82점’ 받은 대한민국 올해의 차는?