장동혁 “李, ‘사법파괴 3대악법’ 거부권 행사해야…헌법 수호 책무 지키는 길”

장동혁 대표, 최고위 모두발언<YONHAP NO-3490> 0 국민의힘 장동혁 대표가 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언을 하고 있다. /연합

장동혁 국민의힘 대표가 2일 이재명 대통령을 향해 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과한 '사법개혁 3법'(법왜곡죄·재판소원제·대법관 증원법)에 대한 재의요구권(거부권) 행사를 촉구했다.장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "대통령에게 주어진 헌법 수호 책무를 지키는 유일한 길"이라며 이같이 밝혔다.장 대표는 "이재명 정권은 독재의 길로 가고 있다"며 "이제 대한민국에서 사법부는 완전히 정권의 발 아래에 놓였다"고 비판했다.이어 "1919년 3월 1일이 조국 독립의 서막이었다면, 2026년 3월 1일은 대한민국 헌정 종말의 날로 기록될 것"이라며 "사법 3대악법을 발의하고 찬성한 국회의원 모두의 이름이 우리 역사에 길이길이 치욕으로 남을 것"이라고 꼬집었다.장 대표는 "이재명 정권은 본인들 감옥 안 가기 위해 온 국민을 사법 파괴의 희생양으로 만들었다. '유권무죄, 무권유죄'가 현실이 되고 힘없는 국민들은 소송의 무한지옥에서 고통받게 될 것"이라며 "차라리 '이재명 무죄법'을 만드는 것이 그나마 국민에게 피해가 덜할 것"이라고 지적했다.아울러 이재명 대통령이 전날 삼일절 기념사에서 북한 체제를 존중한다는 발언에 대해 "미국에게는 신뢰를 잃고 북한에게는 만만한 상대로 인식되면서 대한민국을 고립으로 몰아넣는 안보자해 행위"라며 "나라와 국민을 벼랑 끝으로 내모는 외교적 파산"이라고 비판했다.장 대표는 "이재명 정권은 한미 연합훈련 축소, 비행금지 구역 복원을 추진하면서 한미 동맹을 흔들고 우리 안보를 무너뜨리고 있다. 대통령은 국민을 갈라쳐서 권력을 유지하는 자리가 아니라 외부의 위협으로부터 국가와 국민을 지키는 자리"라며 "글로벌 패권 경쟁과 북핵 고도화라는 현실을 외면한 채 위선적인 평화의 신기루를 쫓는다면 돌이킬 수 없는 안보 붕괴를 불러올 것"이라고 비판했다.그러면서 "우리가 가야할 길은 분명하다. 원칙에 기반한 대북 정책, 자유와 인권이라는 본편적 가치 위에 선 당당한 외교"라며 "이 대통령은 더 늦기전에 굴종적 대북정책을 철회하고 국민의 생명과 안전을 지키는 길로 국정의 틀을 전환하길 바란다"고 촉구했다.