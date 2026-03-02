닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

하메네이 사망에 파키스탄서 격렬한 항의 시위…최소 22명 사망

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260302010000140

글자크기

닫기

정리나 하노이 특파원

승인 : 2026. 03. 02. 08:42

파키스탄 카라치·이스라마바드 등지서 미 영사관 겨냥 대규모 시위 발생
시위대 유엔 건물 방화 등 폭력 사태로 최소 22명 사망,부상자 120여 명 육박
서방 거주 이란 망명객들은 샴페인 터뜨리며 축하 파티
TOPSHOT-PAKISTAN-IRAN-US-ISRAEL-CONFLICT <YONHAP NO-1550> (AFP)
1일(현지시간) 파키스탄 라호르 주재 미국 영사관 앞에서 시아파 무슬림 여성들이 구호를 외치며 시위를 벌이고 있다. 이번 시위는 미국과 이스라엘의 공습 속에 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사망 소식이 전해진 이후 발생했다/AFP 연합뉴스
미국과 이스라엘의 공습으로 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망한 뒤 파키스탄과 이라크 등지에서 발생한 항의 시위가 폭력 사태로 번지며 파키스탄에서 최소 22명이 목숨을 잃었다.

2일(현지시간) AP와 로이터에 따르면, 알리 하메네이 이란 최고지도자 사망에 항의하는 시위대와 치안 당국의 물리적 충돌로 파키스탄 전역에서 최소 23명이 숨지고 100명 이상이 다쳤다.

파키스탄 남부 항구도시 카라치에서는 시위대가 미국 영사관 진입을 시도하는 과정에서 최소 10명이 사망했다. 경찰 측은 시위대가 영사관 외곽을 잠시 공격했으며 인근 경찰 초소에 불을 지르고 창문을 파손했다고 설명했다.

해당 충돌 과정에서 시위대는 얼굴을 가린 채 돌을 던지며 경찰 및 파라밀리터리(준군사조직) 대원들과 대치했다. 현지 당국자는 "보안 요원들이 외곽 보안 구역을 돌파한 군중을 향해 발포했다"고 밝혔고, 지방 정부는 해당 사태에 대해 조사를 지시한 상태다.

이슬람 시아파가 다수인 파키스탄 북부 길기트발티스탄주 스카르두 등지에서도 시위가 이어졌다. 수많은 시위대가 몰리면서 유엔 군사정전감시단(UNMOGIP)과 유엔개발계획(UNDP) 사무소를 공격했고 이 과정에서 10명 넘게 사망했다.

수도 이스라마바드와 주요 도시에서도 미국을 겨냥한 집회가 열렸다. 이스라마바드에서는 수천 명의 시위대가 외교 단지 구역으로 행진을 시도하다 경찰이 발사한 최루탄 및 실탄에 맞부딪혔으며, 로이터는 이 과정에서 2명이 사망했다고 보도했다. 펀자브주 라호르와 북서부 페샤와르에서도 미국 영사관으로 접근하려는 수천 명의 시위대를 경찰이 최루탄과 곤봉으로 해산시켰다.

파키스탄 지도부는 사태 수습에 나섰다. 아시프 알리 자르다리 파키스탄 대통령은 "파키스탄은 슬픔에 빠진 이란 국민과 함께한다"며 애도를 표시했다. 모신 나크비 내무장관 역시 "모든 파키스탄 시민이 이란 국민의 슬픔을 공유한다"면서도 시위대에게 법을 준수할 것을 당부했다. 파키스탄 주재 미국 대사관은 엑스(X·옛 트위터)를 통해 상황을 주시하고 있다며 자국민들에게 주의를 권고했다.

다른 지역에서도 이란 최고지도자 사망을 둘러싼 집회가 열렸다. 이라크 수도 바그다드에서는 수백 명의 친이란 시위대가 미국 대사관이 위치한 그린존 외곽에 집결했으며, 경찰이 최루탄과 섬광탄을 발사해 이들을 해산시켰다. 반면 아프리카 나이지리아 카노에서는 수천 명의 시아파 소수 민족이 하메네이의 사진을 들고 평화 행진을 벌였다.

중동·아프리카의 분위기와 달리 서방 국가에 거주하는 이란 망명객들은 거리로 나와 축하 파티를 열었다. 프랑스 파리에서는 수천 명의 인파가 샴페인을 터뜨리며 이란 혁명 이전의 군주제 국기를 흔들었다. 포르투갈 리스본의 이란 대사관 밖에서도 망명객인 막시밀리앵 자자니가 "새벽 3시까지 춤을 추고 노래하며 파티를 열었다"고 말하는 등 상반된 모습을 보였다.
정리나 하노이 특파원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

北, 美·이스라엘 이란 공습 규탄… “불법무도한 침략전쟁”

미·이스라엘 대이란 공습 이틀째…미군 전사·이란 학교 참사 등 인명 피해 ‘눈덩이’

전남광주 통합특별법 본회의 통과… 재외국민 투표권도

트럼프 “하메네이 사망, 이제는 정권 교체의 시간”... 이란 군부에 “면책인가 죽음인가” 최후통첩

‘포스트 하메네이’ 격랑의 이란… 수뇌부 궤멸 속 ‘후계 선출·대화 신호’ 교차

하메네이 사망에 파키스탄서 격렬한 항의 시위…최소 22명 사망

이란 호르무즈 해협 봉쇄 위기... 원유 70% 의존하는 한국 에너지 안보 비상

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래