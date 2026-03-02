[카드뉴스] 서울 근교에 이런 곳이?…서울근교 '대형카페'추천

만물이 겨울잠에서 깨어나는 시기 경칩

점점 따듯해지는 날씨만큼 들뜨는 마음이 이끄는 이곳!

탁트인 정원, 화려한 인테리어, 맛있는 디저트, 향긋한 커피, 인생샷까지!?

가족, 연인, 지인 누구든 가도 기분 업되는 '서울근교 대형카페'

[논스페이스]

한국건축문화대상 국무총리상 수상 논을 담은 건축물, 이천 논뷰 카페

계절을 느낄 수 있는 이천카페로 도심에서 느끼지 못하는 소리와 감성을 느낄 수 있음

주소 : 경기 이천시 호법면 동산로395번길 139-12

영업시간 : 11:00-20:00

주차 : 주차가능(무료)

[가혜리]

1층 초대형 LED 스크린(자연영상) 각종 식물, 연못으로 이루어진 포토존,

2층 통유리로 이루어진 벽면 따뜻한 햇살과 곳곳에 위치한 나무와 편안한 소파로 최고의 휴식을 즐길 수 있음

주소 : 경기 김포시 대곶면 덕포진로103번길 84

영업시간 : 연중무휴 10:00 - 21:00

주차 : 주차가능(무료)

[아보고가]

도심 속 바쁜 일상을 잠시 뒤로 하고 건강하고 맛있는 빵, 눈과 입으로 즐기는 브런치, 그리고 고소한 커피까지

10세 미만의 어린이 입장 불가(반려동물은 15kg 이하의 동물들에 한해서 야외좌석에서만 동반 가능)

주소 : 경기 김포시 하성면 월하로 977-19

영업시간 : 10:00 - 19:50

주차 : 주차가능(무료)

[라임그라스]

도심 속 힐링이 필요할 때, 라임그라스,

조경 전문 기업 '라임플레이스'가 직접 설계하고 시공한 5,000평 규모의 대형 가든 카페

주소 : 경기 용인시 처인구 양지읍 한터로 529-9

영업시간 : 10:00 - 22:00

주차 : 주차가능(무료)

[비루개]

계절을 그대로 만끽할 수 있는 식물원카페,

아는 사람은 아는 눈을 사로잡는 식물들과 카페가득한 감성으로 힐링되는 곳

주소 : 경기 남양주시 별내면 용암비루개길 219-88

영업시간 : 10:30 - 20:00(매주 수요일 휴무)

주차 : 주차가능(무료)

[카페숨]

경치와 인테리어 어느것 하나 빠지지 않는 오감을 만족시킬 2000평 숲속정원 노키즈 카페

주소 : 경기 포천시 소흘읍 죽엽산로 502-61

영업시간 : 토.일: 11:00~19:00(평일은 대관행사만 진행)

주차 : 주차가능(무료)

[자투라]

1300평 규모의 독창적인 건축디자인으로 설계된 복합문화공간

인생샷을 부르는 건축적 아름다움과 더불어, 엔터테인먼트 존, 프라이빗 라운지 등 다채로운 경험

주소 : 경기 김포시 월곶면 군하로 65

영업시간 : 10:00~다음날 01:00

주차 : 주차가능(무료)

[포공영 커피]

정성껏 내린 커피와 시즌에 어울리는 음료, 다양한 수제 디저트를 함께 즐길 수 있는 한옥카페

주소 : 경기 포천시 소흘읍 죽엽산로 604-31

영업시간 : 11:00~19:00

주차 : 주차가능(무료)

[카페드 첼시]

1만평의 드넓은 야외 정원에 둘러싸여 예쁜 꽃들과 어우러진 푸르른 광경을

아주 풍부하게 경험하실 수 있는 대형 카페

주소 : 경기 김포시 통진읍 김포대로2435번길 107-20

영업시간 : 10:00~21:30

주차 : 주차가능(무료)

날씨가 이렇게 좋은데,

경치가 이렇게 좋은데 ,

맛도 감성도 이렇게 좋은데,

가봐야겠죠?