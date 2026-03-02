닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 야구

탄탄한 전력 드러낸 WBC 대표팀, 첫 ‘완전체’ 평가전서 무승부

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260302010000316

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 03. 02. 15:44

일본 명문 한신 타이거즈 상대 3-3 무승부
김도영 대포 부상 회복 증명, 류현진 호투
제구 흔들 곽빈·마운드 운영·상대 분석 과제
김도영 '솔로홈런!'
2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 한신 타이거스와의 경기에서 김도영이 솔로홈런을 친 뒤 기뻐하고 있다. / 연합뉴스
월드베이스볼클래식(WBC)에 출전하는 한국 야구 대표팀이 '완전체'로 치른 일본 프로팀과의 실전 모의고사에서 탄탄한 전력을 확인했다.

대표팀은 2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC 공식 평가전 한신 타이거스와의 경기에서 3-3 무승부를 거뒀다. 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA 다저스) 등 해외파가 합류해 치른 첫 평가전에서 지난해 일본시리즈 준우승팀인 한신을 상대로 크게 흠잡을 데 없는 경기를 펼쳤다.

특히 지난해 햄스트링 부상으로 시즌 아웃됐던 간판 타자 김도영(KIA 타이거즈)은 시원한 홈런으로 완전한 복귀를 알렸다. 이정후가 매서운 타격감을 과시했고, 베테랑 류현진(한화 이글스)은 노련한 투구를 선보였다.

이날 한국은 1회 초부터 앞서 나갔다. 김도영의 내야 안타로 이후 이정후가 호쾌한 중전 안타를 때렸고, 문보경(LG 트윈스)의 적시타가 나오면서 선취점을 뽑았다. 이어 안현민(kt wiz)이 2루타를 터뜨려 2-0을 만들었다.

선발 곽빈(두산 베이스)도 1회말 쾌조의 스타트를 끊었다. 최고 시속 156㎞에 이르는 빠른 볼로 상대를 삼자범퇴 시키며 깔끔한 투구를 했다. 다만 곽빈은 2회 바로 역전을 허용했다. 제구가 갑자기 흔들리면서 볼넷과 안타, 희생플라이를 묶어 첫 실점을 했다. 이후 2루타와 적시타까지 내주며 3실점했다.

4회까지 일본에게 끌려가던 한국은 김도영의 한 방으로 승부를 원점으로 돌렸다. 김도영은 5회초 한신 세 번째 투수 하야카와 다이키의 변화구를 걷어올려 좌중월 솔로 홈런을 때렸다. 이날 김도영은 두 차례 1루까지 전력 질주하며 몸상태에 대한 의구심을 완전히 털어냈다.

이정후 '기분 좋은 시작'
2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 한신 타이거스와의 경기에서 이정후가 안타를 치고 있다. / 연합뉴스
이후 양 팀은 간간이 오는 기회 속에 득점하지 못하며 투수전을 펼쳤다. 한국은 노경은(SSG 랜더스), 손주영(LG), 고영표(kt), 류현진, 박영현(kt), 김택연(두산)이 이어 던지며 한신을 무실점으로 묶었다.

승리는 거두지 못했지만 대표팀은 WBC에 맞춰 일찍 끌어올린 타자들의 타격감을 확인했다. 김도영과 이정후 외에도 문보경과 박동원 등이 시속 150㎞ 이상의 속구에 무리 없이 대처했다. 다만 김혜성과 한국계 선수로 합류한 셰이 위트컴(휴스턴 애스트로스), 저마이 존스(디트로이트) 등은 장거리 이동의 여파를 겪는 모습도 보였다.

단기전에서 중요한 수비도 여러 차례 좋은 장면을 연출했다. 외야에서 존스와 박해민(LG)가 넓은 수비 범위를 과시했고, 내야에선 3루에 교체 출전한 노시환(한화)이 홈송구로 역전 주자를 잡는 호수비를 펼쳤다.

평가전에서 판단하기 이르지만 상대 전략 분석에 대한 대응과 투수들의 제구는 짚어볼 필요가 있는 것으로 나타났다. 이날도 최근 국제 경기와 같이 일본팀을 상대로 초반에 앞서 나가다가 역전 당하는 흐름이 이어졌다. 마운드에서는 류현진과 노시은, 고영표처럼 맞춰 잡는 것이 더 효과적인 장면도 나왔다.

대표팀은 3일 오릭스 버펄로스와 평가전을 마친 뒤 도쿄로 이동해 5일 체코와 WBC 조별리그 1차전을 치른다. 이후 7일 일본, 8일 대만과의 2연전이 2라운드(8강) 진출의 분수령이 될 전망이다.

더그아웃 향하는 류현진
2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 한신 타이거스와의 경기에친 류현진이 7회말을 마치고 있다. / 연합뉴스
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 해협 통항 마비에 유가 급등...원유 70% 의존 한국 에너지 안보 ‘비상’

트럼프 “하메네이 사망, 이제는 정권 교체의 시간”... 이란 군부에 “면책인가 죽음인가” 최후통첩

‘포스트 하메네이’ 격랑의 이란… 수뇌부 궤멸 속 ‘후계 선출·대화 신호’ 교차

이란 호르무즈 해협 봉쇄 위기... 원유 70% 의존하는 한국 에너지 안보 비상

두바이, 이란 공격으로 깨져버린 ‘안전한 오아시스’ 환상

[갤럭시 언팩] “사람 귀 1억개 분석…‘갤버즈4’, 사운드·착용감 혁신”

하메네이 사망, 이란 월드컵 불참 의사…전 세계 스포츠 이벤트 영향

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래