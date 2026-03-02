[갤럭시 언팩] “사람 귀 1억개 분석…‘갤버즈4’, 사운드·착용감 혁신”

새로운 스피커 구조로 원음과 가까운 음질 구현

진동판 유효 면적 20% 확장해 저음 향상

1억 개 이상 귀 데이터로 착용감 극대화

KakaoTalk_20260302_074632222 0 문한길 삼성전자 MX사업부 오디오그룹 마스터가 지난달 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 기자간담회에서 신형 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4' 시리즈를 소개하는 모습./연찬모 기자

"갤럭시 버즈4는 어떠한 환경에서도 우리가 전달하고자 하는 최선의 사운드를 사용자들에게 제공하겠다는 물음에서 시작됐다."문한길 삼성전자 MX사업부 오디오그룹 마스터는 지난달 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열린 기자간담회에서 신형 무선 이어폰 '갤럭시 버즈4' 시리즈를 역대급 청취 경험을 갖춘 제품으로 소개했다. 문 마스터는 "웨어러블 오디오 제품은 소음이나 잔향 등 주변 환경과 착용 상태 영향을 많이 받기 때문에 (우리가) 전달하고자 하는 사운드가 달라질 수 있다"며 "갤럭시 버즈4는 단순한 스펙 경쟁을 넘어 실제 사용 환경에 주목해 개발한 제품"이라고 말했다.삼성전자는 지난달 샌프란시스코에서 개최한 '갤럭시 언팩 2026'에서 커널형인 프로 모델과 오픈형인 일반 모델로 구성된 갤럭시 버즈4 시리즈를 공개했다. 이번 신제품은 사용자 주변 환경과 귀 모양, 착용 상태 등 다양한 변수가 성능에 미치는 영향을 심도 있게 고려해 음질과 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 기능을 한 단계 끌어올리는 한편, 착용감까지 개선한 게 특징이다.구체적으로 스피커 가장자리의 베젤을 최소화하는 설계를 통해 진동판의 유효 면적을 전작 대비 약 20% 확장했다. 이를 통해 향상된 저음 구현이 가능해지면서 몰입감을 강화했다. 문 마스터는 "갤럭시 버즈4에 적용된 '슈퍼 와이드 베젤리스 우퍼 스피커'는 진동판 유효 면적을 높이면서 사용자들이 가장 쉽게 체감하는 음질과 ANC가 전반적으로 개선됐다"며 "이 같은 사운드 개선을 통해 통화 품질도 더욱 또렷해졌다"고 설명했다.신제품은 향상된 2방향 스피커로 원음 그대로의 하이파이 사운드를 제공한다. 문 마스터는 "갤럭시 버즈가 정의하는 하이파이 사운드는 오리지널 사운드를 전 대역에 걸쳐 충실하게 전달하는 것으로, 원음 손실을 최소화하면서 고역대를 충실히 전달하기 위해 2방향 스피커를 적용했다"며 "전류나 공간에 대한 제약이 있긴 하지만, 최고의 오디오 경험을 전달해야 한다는 사명감으로 2방향 스피커를 고집하고 있다"고 말했다.삼성전자는 전작 대비 착용감을 개선하는 데에도 중점을 뒀다. 전세계 1억개 이상의 귀 형상 데이터와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션을 기반으로 한 인체공학 데이터를 활용한 것이 대표적이다. 문 마스터는 "무선 이어폰은 단순히 대화할 때도 근육의 움직임이 귀에 전달되고 착용감에 영향을 주면서 음질과 ANC 성능이 바뀌게 된다"며 "전세계 수많은 인종의 귀 연구를 위해 미국 유수 대학, 국내 대학병원들과 협업해 1억개 이상의 데이터를 확보하고, 3D 모델링을 통해 최선의 디자인을 선정했다"고 밝혔다.착용감 개선을 통해 ANC 성능도 한층 높였다. 문 마스터는 "인체공학 데이터를 바탕으로 언제 어디서든 최상의 성능을 발휘하도록 ANC 기능을 정교하게 다듬었다"며 "사용자들이 편안하고 실사용 환경에서 노이즈가 완벽히 제거되는 느낌을 받을 수 있도록 설계했다"고 강조했다. 무선 이어폰의 약점으로 평가되는 통화 품질 역시 '음성의 명료도'를 극대화하는 방향에 중점을 두고 개발했다고 밝혔다.한편 갤럭시 버즈4 시리즈 출고가는 프로 모델 35만9000원, 일반 모델 25만9000원으로 전작 대비 각각 4만원 올랐다. 당초 출고가 동결 가능성도 제기됐지만, 메모리 가격 인상 여파를 피하지 못한 조치로 읽힌다. 이에 대해 문 마스터는 "업계 전체로 볼 때 메모리 가격이 오르면서 영향을 받지 않을 순 없게 됐다"며 "다만 통화 품질이나 음질, ANC 등 전반적으로 모든 기능이 대폭 향상됐고, 사용시간은 전작 수준을 유지하면서 가격 경쟁력이 충분히 있다고 본다"고 말했다.