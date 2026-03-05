닫기

아시아투데이

중기벤처 중소

유한킴벌리, 안셀과 전략 파트너십 체결

오세은 기자

승인 : 2026. 03. 05. 13:42

내화학 글러브 국내 독점 판매
유한킴벌리 안셀 파트너십 체결 이미지.
유한킴벌리는 130년 역사의 세계적 보건·산업안전 솔루션 전문 기업 안셀(Ansell)과 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다. 이번 파트너십으로 유한킴벌리는 안셀의 내화학 글러브를 국내에 독점 판매할 수 있게 됐다.

유한킴벌리는 안셀의 핵심제품인 '내화학 글러브' 라인을 4월부터 독점판매 형태로 국내에 공급한다. 주요 브랜드는 터치앤터프, 알파텍, 엣지이며 약 150종의 제품이 공급된다.

양사의 이번 파트너십은 국내 개인보호장비 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다. 안셀은 국내 산업안전용품 시장을 주도해온 유한킴벌리 기업 간 거래(B2B) 비즈니스의 역량과 네트워크를 바탕으로 대형 고객을 적극 개발하고 안정적인 유통망을 확보할 수 있다.

유한킴벌리는 세계적 경쟁력을 갖춘 안셀의 내화학 글러브를 공급해 포트폴리오를 확대하고 산업용, 실험실, 클린룸, 요식업소 등에 집중했던 개인보호장비 사업을 특수 용도·전문 분야로 확장할 수 있게 됐다. 양사의 협력은 잠재력이 높은 개인보호장비 산업의 성장을 견인할 것으로 기대하고 있다.

양사는 화학물질이 피부로 노출돼 발생할 수 있는 손상, 피부질환, 면역 반응 등 산업재해를 예방하기 위해 올바른 제품 사용 환경 조성에 힘쓸 계획이다.

유한킴벌리 김종구 B2B 사업부문장은 "안셀과의 파트너십 체결은 유한킴벌리가 국내 산업안전용품 시장에서 축적해 온 전문성과 신뢰를 입증하는 이정표이자 전문 역량을 확장하는 전환점"이라며 "이번 협력이 시장 내 제품 경쟁력을 강화하고 근로자의 안전을 지키는데 큰 전환점이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
오세은 기자

