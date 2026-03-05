아성다이소, 여성청소년에 생리대 5000팩 기부

굿네이버스 통해 취약계층 지원

5월 ‘10매 1000원’ 생리대 출시

사진_지난 4일 굿네이버스 본사에서 진행된 기탁식에서 (주)아성다이소 유명동 부문장(왼쪽에서 두 번째)과 굿네이버스 어정욱 실장(오른쪽에서 두 번째)이 기념 촬영을 하고 있다. 0 지난 4일 굿네이버스 본사에서 진행된 기탁식에서 (주)아성다이소 유명동 부문장(왼쪽에서 두 번째)과 굿네이버스 어정욱 실장(오른쪽에서 두 번째)이 기념 촬영을 하고 있다. / 아성다이소

균일가 생활용품점 ㈜아성다이소가 취약계층 여성 청소년을 위한 생리대 지원 캠페인에 참여했다.5일 다이소에 따르면 회사는 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스를 통해 생리대 5000팩을 기부했다. 전달된 물품은 복지 사각지대에 놓인 여성 청소년들에게 지원될 예정이다.다이소는 생리대 가격 부담을 낮추기 위한 상품 출시도 준비하고 있다. 회사는 생활용품 기업 깨끗한나라와 협업해 오는 5월 '10매 1000원 생리대'를 선보일 계획이다. 해당 제품은 전량 국내 생산 제품으로, 개당 가격은 100원 수준이다.㈜아성다이소 관계자는 "이번 생리대 지원이 여성 청소년들이 보다 안정적인 환경에서 생활하는 데 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 다이소는 지역사회에 조금이나마 보탬이 될 수 있는 활동을 이어갈 계획"이라고 전했다