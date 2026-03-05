유용원 “천궁Ⅱ 실전성 입증…韓 국방기술의 위대한 승리”

유 의원, UAE 정통 소식통에 확인

국회 국방위원회 유용원 국민의힘 의원이 5일 "천궁-Ⅱ가 치열한 중동의 실전 상황에서 90%가 넘는 명중률을 달성한 것은 대한민국 국방 과학기술의 위대한 승리"라고 평가했다.유 의원이 아랍에미리트(UAE) 요격미사일 운용 실태에 정통한 소식통을 통해 확인한 UAE의 방공망 운용결과에 따르면 대한민국 기술로 개발된 '천궁-Ⅱ'는 이번 교전에서 UAE에 실전 투입된 천궁-Ⅱ 2개 포대가 표적을 향해 요격 미사일들을 발사했고, 이 중 96%가 표적을 정확히 요격하는 대기록을 세웠다. 이 소식통은 "2개 포대에서 60여 발의 천궁-Ⅱ가 발사된 것으로 안다"고 전했다.유 의원은 "천궁-Ⅱ가 기록한 실전 명중률 96%는 세계 최고 수준의 방공무기로 평가받는 미국의 패트리어트(Patriot) 시스템조차 달성하기 어려운 수치"라며 "현재 성능 개량을 거친 최신형 PAC-3가 전력화되어 각종 전장에서 활약하고 있으나, 수많은 무인기와 변칙 기동 탄도미사일이 섞여 날아오는 최근의 대규모 복합 공격 상황에서 전체 실전 요격률 90%를 넘긴 사례는 찾아보기 힘들다"고 말했다.유 의원은 천궁-Ⅱ의 활약이 우리 군의 한국형 미사일방어체계(KAMD) 신뢰도를 상승시켰다고 평가했다. 유 의원은 "UAE가 이번에 실전 투입한 천궁-II는 현재 한국군이 운용 중인 천궁-II와 같은 형이라는 데에도 의미가 있다"며 "천궁-Ⅱ가 이란 미사일을 사실상 완벽하게 무력화함에 따라 북한의 미사일 도발에 대응하는 우리 군의 한국형 미사일방어체계(KAMD)의 신뢰도 역시 상승하였다"고 말했다.유 의원은 "UAE 실전 운용으로 압도적인 성능이 증명된 천궁-Ⅱ가 향후 중동 주요국과 글로벌 방산 시장에서 대규모 추가 수출이라는 'K-방산 신화'를 계속 이어갈 수 있도록 국회 차원의 전폭적인 입법적, 정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.한편 최근 이란은 미국과 이스라엘의 공습에 중동 주변국들에 위치한 미군 기지를 겨냥해 보복 공격을 감행하고 있다. UAE도 이란의 탄도미사일 공격을 받았는데, UAE 군은 자체 구축한 다층 방공망(미국산 사드, 패트리어트, 한국산 천궁-Ⅱ, 이스라엘산 애로우, 바락-8 등)을 총동원해 방어에 나섰다. UAE는 쏟아지는 공세 속에서도 90% 이상의 종합 방어율을 달성해 피해를 최소화한 것으로 알려졌다.