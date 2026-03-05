與 자본시장 특위 “단기 변수 연연하지 않고 기조 유지”

"외생 변수로 변동 폭 커져"

clip20260305132745 0 오기형 더불어민주당 코리아 프리미엄 K-자본시장특별위원회 위원장과 특위 위원인 김남근 의원이 5일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 업무보고에서 발언하고 있다./김아윤 기자

더불어민주당 코리아 프리미엄 K-자본시장 특별위원회가 최근 시장의 단기적인 변수에 연연하지 않고 '스튜어드십 코드(기관 투자자의 수탁자 책임 원칙)' 활동을 강화하기로 했다.오기형 특위 위원장은 5일 국회에서 열린 특위 업무보고에서 "스튜어드십 코드 내실화는 자본시장 선진화 정책 중 일부"라며 "디지털 국정 과제 중 자본시장 정책 중에 내용이 포함되어 있는 것이어서 국정 과제를 묵묵히 점검해 나가겠다"고 했다.이어 "최근에 변동 폭이 커졌다. 그럼에도 불구하고 스튜어드십 코드는 자산운용사·연기금 등이 투자 대상 기업에 대한 의결권을 행사해 기업 가치를 끌어올리도록 하는 자율 규범"이라고 설명했다.그러면서 "이와 관련해 기관투자사가 기업 지배구조 개선 등을 얼마나 요구했는지 점검해야 한다는 목소리가 정치권에서 나온 바 있다"며 "현재 외생 변수가 발생했지만 자본시장 정책 기조가 바뀐 게 없다"고 밝혔다.이어 "여러 가지 불확실성이 있는 과정에서 외생 변수대로 판단하고, 스튜어드십코드 내실화는 자본시장 선진화 정책 중에 일부"라고 했다.시장의 변동 폭이 컸던 것에 대해서는 "차분히 대응하며 우리가 할 일을 묵묵히 하겠다"고 했다. 그러면서 "장기투자자들이 혁신 기업을 발굴하고 지원하는 데 역할을 할 것"이라 덧붙였다.