파마리서치, ‘리쥬란’ 글로벌 앰버서더에 가수 겸 배우 김세정 발탁

특유의 건강하고 밝은 에너지가 브랜드 철학과 부합

ㅇ 0 파마리서치가 '리쥬란'과 '리쥬란코스메틱' 글로벌 앰버서더로 김세정을 발탁하고 글로벌 광고 캠페인을 전개한다./파마리서치

재생의학 전문기업 파마리서치는 자사 브랜드 '리쥬란'과 '리쥬란코스메틱'의 글로벌 앰버서더로 가수 겸 배우 김세정을 선정했다고 5일 밝혔다.파마리서치는 피부 회복을 강조하는 리쥬란의 브랜드 방향성과 김세정의 이미지가 부합한다고 판단해 앰버서더로 발탁했다고 설명했다.김세정은 Mnet '프로듀스101'을 통해 그룹 아이오아이(I.O.I)로 데뷔한 이후 드라마와 예능, 뮤지컬 등 다양한 분야에서 활동해 왔다.리쥬란은 파마리서치의 특허 성분 DOT® PN(Polynucleotide)을 기반으로 한 스킨부스터 제품이다. 리쥬란의 기술을 바탕으로 홈케어 제품으로 확장한 '리쥬란코스메틱'은 DOT® c-PDRN 성분을 적용한 더마 코스메틱 브랜드다.파마리서치는 3월부터 김세정을 중심으로 TV와 옥외, 디지털 채널을 통해 광고 캠페인을 진행할 계획이다.최근 리쥬란은 국내 스킨부스터 시장에서 판매를 확대하며 아시아·유럽·중동 등 50여 개국으로 시장을 넓히고 있다. 리쥬란코스메틱 역시 더마 코스메틱 시장에서 사업을 확대하고 있다.파마리서치 관계자는 "김세정과 함께 다양한 글로벌 캠페인을 진행할 예정"이라고 말했다.한편 파마리서치는 재생의학 기반 기술을 활용해 의약품과 의료기기, 화장품, 건강기능식품 등을 개발·판매하고 있다. 대표 제품으로는 리쥬란, 콘쥬란, 리쥬란코스메틱 등이 있다.