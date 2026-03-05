효성, 상생협력기금 160억 출연…협력사·지역사회 지원 확대

상생협력기금 누적 규모 400억원 돌파

2 0 효성은 지난 4일 공덕동 효성 본사에서 황윤언 (주)효성 대표이사(왼쪽)와 변태섭 대중·소기업농·어업협력재단 사무총장이 참석한 가운데 '대·중소기업 및 농어업 분야 상생협력을 위한 업무협약'을 체결했다./효성

효성이 협력사와 지역사회 지원을 위한 상생 활동을 확대한다.5일 효성은 역대 최대 규모로 대·중소기업 및 농어촌 상생협력기금 160억원을 출연했다고 밝혔다. 4일 서울 마포 본사에서는 대·중소기업·농어업협력재단과 함께 한 '대·중소기업 및 농어업 분야 상생협력을 위한 업무협약' 협약식이 개최됐다.협약식에는 황윤언 ㈜효성 대표이사와 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장이 참석했으며 ㈜효성, 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성화학㈜ 등 4개 회사가 함께 참여했다.효성은 이번 협약을 통해 협력사의 경쟁력 강화와 안전·ESG 역량 강화를 핵심 과제로 설정하고 3개년 중장기 계획에 따라 상생 활동을 체계적으로 추진할 계획이다. 이번 출연으로 효성의 상생협력기금 누적 규모는 400억원을 넘어섰다. 효성은 2013년 이후 매년 기금 출연을 이어오며 상생 기반을 꾸준히 확대해왔다.상생협력기금은 협력사의 생산성 향상을 위한 설비 지원과 안전관리자 선임, 안전용품 지원 등 안전관리 역량 강화에 활용될 예정이다. 또한 ESG 차원에서 비협력사를 대상으로 한 지원도 확대해 멸종위기 곤충 복원 등 생물다양성 보전 프로그램도 운영할 계획이다. 농어촌 분야에서는 지역 특산품 소비, 시민 참여 축제 지원 등 지역경제 활성화 활동을 추진한다. 이와 함께 친환경 기술을 적용한 제품을 농어촌 지역에 지원하는 사업도 병행한다.황윤언 ㈜효성 대표이사는 "효성은 중소기업과 지역사회가 함께 성장하는 상생 체계를 구축해왔다"며 "앞으로도 동반 성장 활동을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.한편 효성은 2023년 그룹 내 상생경영 심의위원회를 설치해 관련 활동을 체계적으로 추진하고 있다. 잘피숲 조성, 겨울 철새 보호, DMZ 지역 산림 복원 등 생물다양성 보전 활동과 함께 지역 초등학교를 대상으로 리사이클 제품을 활용한 환경 교육도 진행하고 있다.