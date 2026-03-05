닫기

산업 서비스

SKT 정재헌 CEO, 5년 간 스타트업 500곳 지원 계획

안소연 기자

승인 : 2026. 03. 05. 15:02

사진 1_AI 동반자 약속한 정재헌 SKT CEO 5년간 스타트업 500곳과 함께 크겠다
정재헌 CEO(오른쪽 첫번째)가 3일(현지시간) MWC 현장에서 스타트업 15곳 대표들과 런치 미팅을 하고 있다. /SKT
사진 4_AI 동반자 약속한 정재헌 SKT CEO 5년간 스타트업 500곳과 함께 크겠다
정재헌 CEO가 MWC에 설치된 스타트업 단독 전시관을 둘러보고 있다. /SKT
정재헌 SK텔레콤 CEO가 "오는 2030년까지 다양한 방식을 통해 국내 스타트업 500곳의 육성을 지원하겠다"고 밝혔다. 정부가 '창업·벤처 정책 비전'과 '벤처 4대 강국 도약 종합 대책'을 내놓을 정도로 스타트업 육성 의지가 강력한 만큼 SKT도 정부 기조에 적극 화답하겠다는 의지다.

5일 정재헌 CEO는 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 세계 최대 모바일 박람회 MWC26에서 국내 스타트업 대표들을 만나 이같은 내용을 약속했다.

올해 SKT는 MWC26 부대행사인 '4YFN'에서 'SKT 스타트업 전시관'을 열고, AI 및 ESG분야의 혁신 스타트업 15곳의 전시를 지원했다.

정 CEO는 3일(현지시각) 전시에 참여한 스타트업 15곳 대표들과 만나 "SKT도 정부의 의지에 적극 화답하는 차원에서 스타트업의 'AI 동반자'가 될 것을 약속한다"고 밝혔다.

SKT는 올해 SKT의 스타트업 액셀러레이팅 프로그램 'SKTCH(스케치) 포 굿' 등의 프로그램을 통해 총 80곳을 지원한다.

이어 매해 지원 스타트업 수를 단계적으로 늘려 2027년 90곳, 2028년 100곳, 2029년 110곳, 2030년 120곳 등 총 5년 동안 한 해 평균 100곳의 육성을 지원할 예정이다.
ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기