LG유플러스 홍범식 CEO “파트너십 통해 해외 진출”

AX 기술 솔루션화 주도로 체질 개선 계획

0306 홍범식 CEO “통신 넘어 글로벌 AI SW 기업으로 도약할 것“_3 0 홍범식 LG유플러스 CEO가 4일(현지시간) MWC에서 회사의 중장기 비전을 밝히고 있다. /LG유플러스

홍범식 LG유플러스 CEO가 AX(인공지능 전환) 기술 중심의 기업으로 발돋움해 글로벌에 진출하겠다는 계획을 밝혔다. LG유플러스는 전통적인 내수기업이지만 'AI 소프트웨어 기업'을 표방하면서 해외로 영역을 넓히겠다는 의미다.4일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26 기자 간담회에서 홍범식 CEO는 "우리의 지향점은 통신과 AX 기술의 솔루션화를 주도하는 AI 중심의 SW 기업이 되는 것"이라며 "통신 인접 영역에서 확보한 기술 경쟁력과 글로벌 파트너십을 통해 글로벌에 진출하겠다"고 밝혔다.회사 측은 이번 발표에 대해 단순한 서비스 확장을 넘어 '체질 개선'이라는 점에서 의미가 크다고 전했다. 기존 통신업이 대규모 인프라를 구축하고 운영하는 데 그쳤다면, 앞으로는 AI 기술과 데이터를 기반으로 핵심 자산을 SW로 전환함으로써 글로벌 시장에 본격 진출하겠다는 뜻이다.LG유플러스는 B2C 서비스인 AI 콜 에이전트 '익시오'와 B2B 분야 '엔터프라이즈 AI 풀 스택'에 집중한다. 기간 통신사로서 보안·품질·안전과 같은 기본기가 뒷받침되어야 미래 AI 사업도 성공할 수 있다는 기조 하에, 중장기 관점에서 클라우드 이전 및 AI 전환 투자 확대 통해 글로벌 선도 사업자 수준의 기본기 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다.'익시오'는 '사람 중심 AI'를 통해 고도화된다. 지난해 익시오가 고객에게 안심과 편리를 제공하는 보안(Secure), 실용성(Useful) 서비스에 집중했다면, 올해부터는 초개인화를 위한 개인화 및 감정 단계에 진입한다.AI 핵심 인프라인 데이터센터 사업은 LG그룹사 역량을 통합한 기술 역량과 2027년 준공 예정인 수도권 최대 규모인 파주 AIDC를 중심으로 차별화된 경쟁력을 확보한다는 계획이다.LG유플러스는 통신과 AX 영역에서 국내외 다양한 기업과 협업할 방침이다.통신 영역에서는 AI 서비스와 라이프스타일, 미디어, 파이낸셜 등 4대 분야에서 시장을 리드하는 사업자들과 협업한다. AX 영역에서는 글로벌 통신 사업자를 비롯해 보이스 AI, 피지컬 AI, 에이전틱 AI 등 14개 분야에서 기술력을 보유한 기업과 생태계를 조성한다.구글, AWS, 마이크로소프트 등 빅테크와 협력뿐만 아니라 LG테크벤처스와 시프트 프로그램 등을 통해 스타트업과 협업 및 지원에도 적극 참여한다.