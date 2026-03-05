배현진, ‘당원권 정지 1년’ 효력 정지에 “장동혁 지도부 반성해야”

배현진, 징계 효력정지 가처분 심문기일 출석 0 배현진 국민의힘 의원이 지난 달 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 '당원권 1년 정지' 징계 효력정지 가처분 심문기일에 출석하고 있다. /송의주 기자

친한(친한동훈)계 배현진 국민의힘 의원은 5일 법원이 당 중앙윤리위원회의 '당원권 정지 1년' 징계 처분에 대한 효력정지 가처분 신청을 인용한 것에 대해 "지금이라도 장동혁 지도부는 반성해야 한다"고 비판했다.배 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "공당의 민주적인 시스템을 지켜달라는 저의 호소를 진지하게 고려해 준 법원에 감사의 뜻을 표한다"며 이같이 밝혔다.앞서 배 의원은 지난 달 13일 당 윤리위로부터 미성년자 아동 사진을 SNS에 무단으로 게시했다는 이유로 당원권 정지 1년의 중징계를 받았으며 같은 달 20일 법원에 징계 처분 효력정지 가처분을 신청했다.배 의원은 "한 달 가까이 멈춰있던 서울시당의 시계를 다시 돌리겠다"며 "이미 녹록지 않은 길로 변해버렸지만 다시 건강하게 회복할 있도록 제자리로 돌아가 묵묵히 제 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.친한계 인사들은 법원의 결정에 대해 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 한동훈 전 대표는 페이스북을 통해 "상식의 승리"라며 "웬만하면 사법부는 정당 일에 관여하지 않는다. 누가 봐도 비정상적인 한 줌의 '윤어게인'(윤석열 전 대통령의 지지층) 세력이 전통의 보수정당을 망치고 있다"고 비판했다.그러면서 "상식 있는 다수가 나서서 정상화 시키고 미래로 나아가야 한다"고 했다.박정훈 의원은 페이스북을 통해 "상식이 승리했다. 법원이 이례적으로 정당 일에 회초리를 든 건 그만큼 장동혁 지도부의 폭정이 심각하다고 판단했기 때문"이라며 "제발 정신 좀 차리라"고 했다.한지아 의원도 페이스북을 통해 "숙청정치에 대한 사법부의 상식적인 판단을 환영한다"고 했다.