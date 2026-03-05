닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

배현진, ‘당원권 정지 1년’ 효력 정지에 “장동혁 지도부 반성해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260305010001610

글자크기

닫기

김동욱 기자

승인 : 2026. 03. 05. 18:54

배현진, 징계 효력정지 가처분 심문기일 출석
배현진 국민의힘 의원이 지난 달 26일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 '당원권 1년 정지' 징계 효력정지 가처분 심문기일에 출석하고 있다. /송의주 기자
친한(친한동훈)계 배현진 국민의힘 의원은 5일 법원이 당 중앙윤리위원회의 '당원권 정지 1년' 징계 처분에 대한 효력정지 가처분 신청을 인용한 것에 대해 "지금이라도 장동혁 지도부는 반성해야 한다"고 비판했다.

배 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "공당의 민주적인 시스템을 지켜달라는 저의 호소를 진지하게 고려해 준 법원에 감사의 뜻을 표한다"며 이같이 밝혔다.

앞서 배 의원은 지난 달 13일 당 윤리위로부터 미성년자 아동 사진을 SNS에 무단으로 게시했다는 이유로 당원권 정지 1년의 중징계를 받았으며 같은 달 20일 법원에 징계 처분 효력정지 가처분을 신청했다.

배 의원은 "한 달 가까이 멈춰있던 서울시당의 시계를 다시 돌리겠다"며 "이미 녹록지 않은 길로 변해버렸지만 다시 건강하게 회복할 있도록 제자리로 돌아가 묵묵히 제 역할에 최선을 다하겠다"고 강조했다.

친한계 인사들은 법원의 결정에 대해 일제히 환영의 뜻을 밝혔다. 한동훈 전 대표는 페이스북을 통해 "상식의 승리"라며 "웬만하면 사법부는 정당 일에 관여하지 않는다. 누가 봐도 비정상적인 한 줌의 '윤어게인'(윤석열 전 대통령의 지지층) 세력이 전통의 보수정당을 망치고 있다"고 비판했다.

그러면서 "상식 있는 다수가 나서서 정상화 시키고 미래로 나아가야 한다"고 했다.

박정훈 의원은 페이스북을 통해 "상식이 승리했다. 법원이 이례적으로 정당 일에 회초리를 든 건 그만큼 장동혁 지도부의 폭정이 심각하다고 판단했기 때문"이라며 "제발 정신 좀 차리라"고 했다.

한지아 의원도 페이스북을 통해 "숙청정치에 대한 사법부의 상식적인 판단을 환영한다"고 했다.
김동욱 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

與·재계 “유가·전기료 상승 땐 반도체 경쟁력 타격”…중동 변수 점검

美 ‘장대한 분노’ 전선 확대… 80년 만의 어뢰 격침으로 이란 해군 무력화

7조 쏟아부은 美, ‘가성비 폭탄’으로 선회…이란전 단기 초토화 노린다

청송 사과부터 CJ 비비고까지…충주맨 김선태 유튜브 협업 요청 쇄도

국세청, 주식시장 교란 ‘불공정 탈세자’ 엄단…2576억 추징·30건 고발

애플 99만원 보급형 노트북 맥북 네오 사전 주문 시작…11일 정식 공개

전면전 넘어 내부 쿠르드족 침투설까지…이란 전쟁, ‘복합 지상전’ 국면 진입

지금 뜨는 뉴스

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”