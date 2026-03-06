권기식 한중도시우호협회장 中 대사관과 대담

팡쿤 정무공사와 한중 교류 관련

팡 공사는 7년 동안 근무 한국통

5일 오후 대담 후 기념사진을 찍은 팡쿤 주한 중국 대사관 정무공사(왼쪽)과 권기식 회장./한중도시우호협회.

권기식 한중도시우호협회장이 5일 서울 중구 명동 소재 ㅅ중식당에서 팡쿤(方坤) 주한 중국 대사관 정무공사, 런웨이(任薇) 정무과 부과장 등과 오찬을 함께 하면서 한중 교류에 대해 대담했다.권 회장은 이 자리에서 "한국에서 7년여 동안 근무하면서 코로나19 팬데믹(세계적 대유행)과 한국의 정치적 격동기에 일관되게 한중 우호를 위해 힘쓴 팡 공사는 한중 우호의 상징적 외교관"이라면서 "이재명 정부 출범 이후 한중 관계가 좋아진 만큼 한중도시우호협회의 공공 교류 활동을 도와주기 바란다"고 말했다.팡 공사는 이에 "중한 관계가 좋은 방향으로 발전하기 위해 지방정부·경제·문화·청소년 교류가 매우 중요하다"고 강조한 후 "중한 우호를 위한 협회의 활동을 지지한다"고 화답했다.권 회장은 이보다 앞서 지난달 27일에는 한국불교 태고종 총무원장 상진 스님과 함께 다이빙(戴兵) 주한 중국 대사와 오찬 대담을 함께 하기도 했다.