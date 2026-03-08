닫기

[포토] 서울시, 어린이 서울체력장 개최

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 08. 14:12

서울시 어린이 서울체력장11
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다.
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다. 서울시는 저당 식생활 실천 프로그램 '덜 달달 원정대' 발대식과 함께, 어린이 맞춤형 체력측정 이벤트인 '어린이 서울체력장'을 동시에 운영해 식습관과 신체활동을 아우르는 건강 체험의 장을 마련했다.

서울시 어린이 서울체력장7
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다.
서울시 어린이 서울체력장
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다.
서울시 어린이 서울체력장5
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다.
서울시 어린이 서울체력장3
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다.
서울시 어린이 서울체력장
8일 서울 중구 서울시청에서 열린 '어린이 서울체력장'에서 어린이들이 체력장에 참가하고 있다.
정재훈 기자

