“등본 떼줘” 한마디로 행정 끝…네이버·카카오 ‘AI 국민비서’ 출발

네이버·카카오 앱에서 대화만으로 전자증명서 발급·공공시설 예약 가능

주민등록등본 등 전자증명서 약 100종, 전국 1200여 공공자원 서비스 연계

출생·이사·창업 등 생애주기 맞춤 행정서비스로 단계적 확대

20260309_161140 0 카카오 AI국민비서 사용예시. /행정안전부

"등본 떼줘."앞으로는 네이버나 카카오 앱에서 이렇게 말 한마디만 하면 주민등록등본 발급이 가능해진다. 주말에 아이들과 갈 체육시설을 찾고 예약하는 일도 대화 한 번으로 해결된다. 복잡한 메뉴를 찾거나 공공 앱을 따로 설치하지 않아도, 민간 앱에서 대화하듯 행정서비스를 이용할 수 있다.행정안전부는 9일 경기 판교테크노밸리 경기창조경제혁신센터에서 'AI 국민비서 시범서비스 개통식'을 열고 네이버·카카오와 협력한 AI 기반 공공서비스를 선보였다고 밝혔다.AI 국민비서는 국민이 평소 사용하는 민간 앱에서 대화 형태로 행정서비스를 이용할 수 있도록 만든 서비스다. 이용자가 일상 언어로 요청하면 AI가 필요한 서비스를 찾아 연결한다.시범서비스에서는 주민등록등본 등 약 100여 종의 전자증명서 발급이 가능하다. 전국 1200여개 공공 체육시설과 회의실 등 공공자원을 조회하고 예약하는 기능도 제공한다.네이버와 카카오는 각각 자체 대규모 언어모델을 활용해 서비스를 구현했다. 네이버는 '하이퍼클로바X(HyperCLOVA X)'를 기반으로 공공기관 데이터를 연계한 AI 에이전트를 구축했고, 카카오는 자체 AI 모델 '카나나(Kanana)'를 적용해 카카오톡 대화창에서 행정서비스를 이용할 수 있도록 했다.행안부는 시범서비스를 시작으로 기능을 단계적으로 확대할 계획이다. 향후 출생, 이사, 창업 등 생애주기별로 필요한 행정 정보를 맞춤형으로 안내하는 서비스까지 발전시킨다는 구상이다.윤호중 행안부 장관은 "AI 국민비서 시범 개통은 국민 누구나 AI 혜택을 고르게 누리는 'AI 민주정부'로 가는 중요한 계기"라며 "민간과 협력해 일상에서 체감할 수 있는 AI 기반 공공서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.