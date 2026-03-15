“빚 갚기 힘드시죠? 경기 극저신용대출 2.0 활용해보세요”

채무상환 위기 도민에 희망…1618명에 20억원 긴급 수혈

김동연_경기 극저신용대출 2.0 0 김동연 경기도지사(오른쪽)이 지난해 9월 22일 도청 집무실에서 극저신용대출 이용자와 간담회를 하고 있다. /경기도

경기 극저신용대출이 채무상환 위기, 긴급 생활비 문제를 해결해야 하는 경기도민들의 희망씨앗으로 자리잡고 있다. 경기 극저신용대출은 19세 이상 신용평점 하위 10% 도민에게 최대 200만 원을 지원하는 서민금융 안전망이다.경기도는 올해 '극저신용대출 2.0'으로 사업을 개편하며 도민의 당면한 상환 부담을 덜어주기 위해 상환 기간을 기존 5년에서 최장 10년으로 두 배 늘렸다고 15일 밝혔다.경기도에 따르면 지난달 2195명의 신청자를 대상으로 상담과 심사를 거쳐 기존 극저신용대출 미완납자나 신용평점 조건 미충족자 등을 제외한 1618명에게 대출자금을 지원했다. 1인당 평균 대출금액은 127만원이었으며 40대가 33.5%로 가장 많았다. 직업별로는 직장인이 43%, 일용직·프리랜서 32.8%, 무직 13.3%, 사업자가 10.9%로 집계됐다.대출용도는 생활비가 75.2%로 가장 많았다. 이어 대출상환, 공공요금 납부 등이 10.7%, 의료비 5.1% 순으로 나타나 '생계형 위기'가 매우 심각한 것으로 나타났다. 전체 대출자 1618명 가운데 27.1%는 고금리 대출이나 불법사금융을 이용한 경험자로 나타났다.2차 접수는 5월 진행될 예정이다. 경기도는 불법사금융 피해자를 구제하기 위한 별도의 맞춤형 대출 상품도 적극 검토 중이다. 또 대출 실행 전 상담을 의무화하고, 금융·고용·복지 연계를 통한 사전·사후 통합 관리 체계를 도입해 대출 이용자의 상황에 따라 일자리 연계, 복지서비스 연결 등 맞춤형 복합 지원할 방침이다.김진효 도 복지정책과장은 "경기 극저신용대출 2.0은 도민들이 생계 위기를 넘기고 다시 일어설 수 있도록 돕는 최소한의 방어선"이라며 "자금 지원에 그치지 않고 금융, 고용, 복지를 촘촘히 연계해 도민이 실질적인 자립을 이룰 수 있도록 끝까지 돕겠다"고 말했다.