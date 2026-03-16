[포토] 앨범만 봐도 설레는 BTS

방탄소년단(BTS) 컴백 라이브 공연을 닷새 앞둔 16일 서울 명동 한 케이팝 굿즈 매장을 찾은 외국인 팬들이 BTS 코너에서 앨범을 살펴보고 있다. 약 3년 9개월 만에 컴백하는 방탄소년단(BTS)의 공연은 오는 21일 오후 8시 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’이라는 타이틀로 개최된다. /정재훈 기자