[포토]촉법소년 제도 관련 포럼에서 대화하는 원민경 장관과 노정희 공동위원장

원민경 성평등가족부 장관이 18일 오후 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 형사미성년자(촉법소년) 제도 현황과 연령 논의의 주요 쟁점'을 주제로 한 포럼에 참석해 노정희 사회적대화협의체 공동위원장과 대화하고 있다.