함평군의회, 제10대 개원 앞두고 당선인 사전설명회 개최

이를 위해 군의회는 19일 군의회 본회의장에서 당선인 7명을 대상으로 '제10대 함평군의회 당선인 사전설명회'를 개최했다.
이날 설명회에는 다음 달 1일 예정된 제10대 의회 출범에 앞서 당선인들의 의정 전반에 대한 이해를 높이고, 공백 없는 의정활동 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.
이 자리에는 가 선거구의 김영인·김창문·이은창 당선인, 나 선거구의 정현웅·정철성·김은영 당선인, 그리고 비례대표 김농선 당선인 등 총 7명 전원과 의회사무과 전 직원이 참석한 가운데 진행됐다.
행사는 당선인들과 의회사무과 전 직원 간의 상호 인사를 시작으로 △의회 일반 현황 및 하반기 회기 운영 계획 보고 △의원 신분 관련 각종 신고사항 안내 △전반기 원 구성 및 개원식 일정 등 의회 운영체계 전반에 대한 설명과 질의응답 순으로 진행됐다.
설명회에 참석한 당선인들은 의회의 기능과 역할 및 책임에 대해 심도 있게 파악하는 한편, 향후 4년간 지역 발전과 군민 복리 증진에 앞장서겠다는 굳은 의지를 보였다.
한편, 함평군의회는 7월 1일 제10대 함평군의회 첫 임시회를 소집하며 새로운 4년간의 의정활동을 시작한다. 당일 임시회를 통해 전반기 의장단을 선출하는 등 원 구성을 마무리한 뒤, 공식 개원식을 갖고 본격적인 의정 행보에 돌입한다.
류승열 의회사무과장은 "제10대 함평군의회가 군민의 신뢰 속에서 첫 단추를 완벽하게 채울 수 있도록 철저한 사전 준비를 마쳤다"라며 "새롭게 출발하는 의회가 군민과 소통하는 현장 중심의 의정이 될 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.