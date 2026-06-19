함평군의회, 제10대 개원 앞두고 당선인 사전설명회 개최

내달 1일 임시회에서 의장단 선출

함평군의회 0 이은창·김영인·김창문·정현웅·김은영·정철성·김능선(왼쪽부터) '제10대 함평군의회 당선인'이 19일 다음 달 1일 개원을 앞두고 사전설명회를 개최한 후 화이팅을 외치면서 기념촬영하고 있다. /함평군의회

전남 함평군의회가 제10대 의회 개원을 앞두고 안정적인 의회 운영과 내실 있는 의정활동 지원을 위한 준비에 나섰다.이를 위해 군의회는 19일 군의회 본회의장에서 당선인 7명을 대상으로 '제10대 함평군의회 당선인 사전설명회'를 개최했다.이날 설명회에는 다음 달 1일 예정된 제10대 의회 출범에 앞서 당선인들의 의정 전반에 대한 이해를 높이고, 공백 없는 의정활동 지원체계를 구축하기 위해 마련됐다.이 자리에는 가 선거구의 김영인·김창문·이은창 당선인, 나 선거구의 정현웅·정철성·김은영 당선인, 그리고 비례대표 김농선 당선인 등 총 7명 전원과 의회사무과 전 직원이 참석한 가운데 진행됐다.행사는 당선인들과 의회사무과 전 직원 간의 상호 인사를 시작으로 △의회 일반 현황 및 하반기 회기 운영 계획 보고 △의원 신분 관련 각종 신고사항 안내 △전반기 원 구성 및 개원식 일정 등 의회 운영체계 전반에 대한 설명과 질의응답 순으로 진행됐다.설명회에 참석한 당선인들은 의회의 기능과 역할 및 책임에 대해 심도 있게 파악하는 한편, 향후 4년간 지역 발전과 군민 복리 증진에 앞장서겠다는 굳은 의지를 보였다.한편, 함평군의회는 7월 1일 제10대 함평군의회 첫 임시회를 소집하며 새로운 4년간의 의정활동을 시작한다. 당일 임시회를 통해 전반기 의장단을 선출하는 등 원 구성을 마무리한 뒤, 공식 개원식을 갖고 본격적인 의정 행보에 돌입한다.류승열 의회사무과장은 "제10대 함평군의회가 군민의 신뢰 속에서 첫 단추를 완벽하게 채울 수 있도록 철저한 사전 준비를 마쳤다"라며 "새롭게 출발하는 의회가 군민과 소통하는 현장 중심의 의정이 될 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다할 것"이라고 강조했다.