[포토]촉법소년 제도현황과 연령 논의의 주요쟁점 종합토론 개최

형사미성년자(촉법소년) 제도현황과 연령 논의의 주요쟁점 종합토론이 18일 오후 서울 중구 프레스센터에서 원민경 성평등가족부 장관이 참석한 가운데 성평등가족부,한국청소년정책연구원 공동주최로 개최 되었다.