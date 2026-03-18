[포토]마제스티골프, ‘프레스티지오 14’ 출시...프리미엄 신소재 적용

마제스티 골프-2421 0 마제스티골프 앰버서더 김자영 프로가 서울 강남구 클럽디 청담에서 열린 미디어데이에서 이날 출시한 '프레스티지오 14' 를 소개하고 있다.

마제스티 골프-2417 0 서울 강남구 클럽디 청담에서 열린 마제스티골프 신제품 '프레스티지오 14' 출시 기념 미디어데이에서 정병호(오른쪽) 대표와 앰배서더 김자영 프로가 드라이버를 소개하고 있다

마제스티 골프-2420 0 '프레스티지오 14' 출시 기념 미디어데이에서 키무라 히데키 마제스티골프 제품 총괄이 신제품의 소개하고 있다.

마제스티 골프-2418 0 마제스티골프 앰버서더 김자영 프로가 이날 출시한 프레스티지오 14 라이버 샷 포즈를 취하고 있다.

마제스티골프는 18일 서울 강남구 클럽디 청담에서 명품 클럽 라인 '프레스티지오(PRESTIGIO)'의 14번째 모델 '프레스티지오 14' 출시 기념 미디어 데이를 개최했다.프레스티지오 14는 'Quality Reinvented(퀄리티의 재정의)'를 슬로건으로, 55년간 축적된 마제스티골프의 장인 정신과 기술력을 집약한 모델이다.이번 모델은 프리미엄 신소재 '하이페리온 티타늄 II(Hyperion Titanium II)'를 적용해 초박형 페이스 설계를 구현했다. 이를 통해 스위트 스팟을 넓히고 오프센터 히트 상황에서도 안정적인 비거리와 정확성을 제공한다.또한 헤드에는 새의 꼬리날개(Wing Tail) 형상에서 착안한 디자인을 적용해 관성모멘트(MOI)를 향상시켜 미스샷 시에도 거리 손실과 방향성 저하를 최소화했다. 여기에 일본 전통 장식 기법 '키리가네(KIRIGANE)'에서 영감을 받은 디자인을 더해 전작보다 한층 우아하고 정제된 외관을 자랑한다.