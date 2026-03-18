닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 골프

[포토]마제스티골프, ‘프레스티지오 14’ 출시...프리미엄 신소재 적용

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260318010005523

글자크기

닫기

박상선 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:55

마제스티 골프-2421
마제스티골프 앰버서더 김자영 프로가 서울 강남구 클럽디 청담에서 열린 미디어데이에서 이날 출시한 '프레스티지오 14' 를 소개하고 있다.
마제스티골프는 18일 서울 강남구 클럽디 청담에서 명품 클럽 라인 '프레스티지오(PRESTIGIO)'의 14번째 모델 '프레스티지오 14' 출시 기념 미디어 데이를 개최했다.

프레스티지오 14는 'Quality Reinvented(퀄리티의 재정의)'를 슬로건으로, 55년간 축적된 마제스티골프의 장인 정신과 기술력을 집약한 모델이다.

이번 모델은 프리미엄 신소재 '하이페리온 티타늄 II(Hyperion Titanium II)'를 적용해 초박형 페이스 설계를 구현했다. 이를 통해 스위트 스팟을 넓히고 오프센터 히트 상황에서도 안정적인 비거리와 정확성을 제공한다.

또한 헤드에는 새의 꼬리날개(Wing Tail) 형상에서 착안한 디자인을 적용해 관성모멘트(MOI)를 향상시켜 미스샷 시에도 거리 손실과 방향성 저하를 최소화했다. 여기에 일본 전통 장식 기법 '키리가네(KIRIGANE)'에서 영감을 받은 디자인을 더해 전작보다 한층 우아하고 정제된 외관을 자랑한다.

마제스티 골프-2417
서울 강남구 클럽디 청담에서 열린 마제스티골프 신제품 '프레스티지오 14' 출시 기념 미디어데이에서 정병호(오른쪽) 대표와 앰배서더 김자영 프로가 드라이버를 소개하고 있다
마제스티 골프-2420
'프레스티지오 14' 출시 기념 미디어데이에서 키무라 히데키 마제스티골프 제품 총괄이 신제품의 소개하고 있다.
마제스티 골프-2418
마제스티골프 앰버서더 김자영 프로가 이날 출시한 프레스티지오 14 라이버 샷 포즈를 취하고 있다.
박상선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“누구의 도움도 필요 없다”…트럼프, 동맹 거부에 ‘각자도생’ 안보 질서 선언

키오스크에 카드 두고 갔더니 도둑 결제…7명 무단사용 논란

이란 ‘실질적 수장’ 라리자니의 최후…이스라엘 참수 전략과 호르무즈의 안개

美 국방차관 “군사자산 재배치, 美 강점”…사드 중동 차출설 속 ‘전략적 유연성’ 공식화

정부, BTS 컴백 공연 대비 테러경보단계 ‘주의’ 격상

李대통령 “코리아 디스카운트 끝낸다…지정학적 리스크는 과장”

강훈식 특사, UAE서 원유 1800만 배럴 추가 확보…한국 ‘최우선 공급’ 약속

지금 뜨는 뉴스

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집

아카데미에 등장한 ‘신라면’…케데헌 감독 라면 먹방 포착

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까