벤츠코리아, 신임 대표에 쉬린 에미라... 바이틀은 본사로 승진 이동

마티아스 바이틀, 7월부터 벤츠 본사 밴 부문 마케팅·세일즈 총괄 이동

쉬린 에미라, 북유럽·중국·브라질 거친 글로벌 리더

[사진] 쉬린 에미라(Shirin Emeera) 메르세데스-벤츠 코리아 신임 대표이사 0 쉬린 에미라(Shirin Emeera) 메르세데스-벤츠 코리아 신임 대표이사 사장./벤츠 코리아

메르세데스-벤츠 코리아가 대표이사 교체를 단행한다. 현 대표인 마티아스 바이틀 사장은 본사로 자리를 옮기고, 글로벌 시장 경험을 갖춘 쉬린 에미라가 후임으로 선임됐다.벤츠 코리아는 마티아스 바이틀 대표이사가 오는 7월 1일부로 독일 슈투트가르트 본사의 밴 부문 마케팅 및 세일즈 총괄로 승진한다고 19일 밝혔다. 후임 대표이사로는 쉬린 에미라 메르세데스-벤츠 AG 딜러 모델 마켓 매니지먼트 및 글로벌 네트워크 개발 총괄이 임명되며 같은 날 공식 임기를 시작한다.바이틀 대표는 2023년 9월 한국 법인 대표로 부임한 이후 브랜드 성장 기반을 다지는 데 주력해왔다. 재임 기간 동안 서울에 세계 최초 '마이바흐 브랜드센터'를 설립하고 '메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스 센터'를 개장하는 등 브랜드 경험 확대에 나섰다. 또한 새로운 리테일 전략인 '리테일 오브 더 퓨처(RoF)' 도입을 주도하며 판매·유통 구조 혁신을 추진했다.그는"벤츠에 변함없는 신뢰와 성원을 보내주시는 한국 고객과 비즈니스 파트너 여러분께 깊이 감사드린다"며 "역동적이고 수준 높은 한국 시장을 이끌 수 있었던 것은 큰 영광이었다"고 발혔다. 이어 "앞으로도 이 경험을 토대로 본사에서도 한국 시장의 성장을 지원해 나가겠다"고 덧붙였다.신임 대표로 선임된 쉬린 에미라는 20년 이상 메르세데스-벤츠에서 근무하며 다양한 지역과 사업 영역을 경험한 인물이다. 최근에는 스웨덴과 덴마크 법인 대표로 재직하며 양국 시장을 프리미엄 브랜드 1위로 끌어올리고 전동화 전환을 이끈 바 있다.이전에는 중국 베이징 메르세데스-벤츠 세일즈 서비스 법인에서 제품 관리 부문을 총괄했으며, 브라질 및 중남미 지역 고객 서비스 부문 책임자, 메르세데스-AMG 제품 관리 총괄 등 주요 보직을 거쳤다.회사 측은 에미라 대표가 다양한 시장에서 전략적 성장을 이끌어온 경험을 바탕으로 한국 시장에서도 브랜드 경쟁력을 강화할 것으로 기대하고 있다.에미라 신임 대표는 "글로벌 자동차 산업에서 가장 영향력 있고 트렌드를 선도하는 시장 중 하나인 한국에서 메르세데스-벤츠 코리아를 이끌게 되어 뜻깊게 생각한다"며 "그동안 한국 시장에 구축된 견고한 기반을 바탕으로 한국 팀 및 딜러 파트너들과 긴밀히 협력해 차별화된 고객 경험을 제공하고, 지속 가능한 성장을 이어 나가겠다"고 밝혔다.메르세데스-벤츠는 이번 인사를 통해 핵심 시장인 한국에서의 사업 경쟁력을 유지하는 동시에 글로벌 조직 내 인재 순환을 강화한다는 전략이다.