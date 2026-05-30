스타디움에 울려 퍼진 ‘아리랑’…BTS, 북미 84만명 사로잡았다

美·멕시코 15회 공연 전석 매진 행렬

빌보드 '톱 투어' 1위…K컬처 관심 확산

clip20260530110543 0 그룹 방탄소년단(BTS) 미국 라스베이거스 공연./빅히트뮤직

방탄소년단(BTS)이 월드투어 '아리랑(ARIRANG)' 북미 공연을 성공적으로 마무리하며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다. 미국과 멕시코 5개 도시에서 열린 15회 공연에는 총 84만명의 관객이 몰렸고, 모든 공연이 매진을 기록했다.30일 빅히트뮤직에 따르면 방탄소년단은 미국 탬파·엘파소·스탠퍼드·라스베이거스와 멕시코 멕시코시티에서 진행한 월드투어 공연을 통해 총 84만명의 관객을 동원했다. 특히 탬파와 스탠퍼드, 라스베이거스에서는 폭발적인 수요에 힘입어 공연이 각각 1회씩 추가됐지만 추가 공연마저 전석 매진됐다.이번 투어에서 방탄소년단은 신보 '아리랑' 수록곡과 대표 히트곡을 아우르는 세트리스트를 선보였다. 빅히트뮤직은 "투어의 하이라이트는 '보디 투 보디(Body to Body)' 무대였다"며 "관객들이 한국 민요 '아리랑'을 떼창으로 함께 부르며 대형 스타디움을 하나의 합창 무대로 만들었다"고 말했다. 이어 "한국의 정서가 담긴 선율이 수만 관객의 목소리로 울려 퍼지며 전 세계인을 하나로 연결하는 힘을 보여줬다"고 덧붙였다.방탄소년단의 영향력은 음악을 넘어 한국 문화 전반으로 확산하고 있다는 평가도 나온다. 미국 현지 방송 ABC7 샌프란시스코는 BTS의 인기가 한국어와 한국 문화에 대한 관심 증가로 이어지고 있다고 보도했다. 다프나 주르 스탠퍼드대 한국학 교수는 인터뷰에서 "다른 외국어 과목들이 정체되거나 감소하는 것과 달리 한국어와 한국사, 한국 문화, 한국 문학, 사회학 등에 대한 관심은 매우 높다"고 말했다.흥행 성적도 압도적이다. 미국 음악 전문 매체 빌보드에 따르면 방탄소년단은 지난 4월 고양과 도쿄, 탬파에서 진행한 8회 공연만으로 7620만 달러(약 1148억원)의 매출과 41만7000장의 티켓 판매를 기록하며 월간 '톱 투어' 1위에 올랐다.특히 탬파에서 열린 3회 공연은 4월 기준 단일 공연장 최고 매출과 최다 관객 기록을 동시에 세웠다. 빌보드는 탬파와 엘파소 공연의 회당 평균 매출이 1210만 달러(약 182억원)에 달해 이전 미국 투어 대비 약 64% 증가했다고 분석했다.한편 방탄소년단은 다음달 12~13일 부산 아시아드 주경기장에서 국내 팬들과 만난다. 6월 13일은 팀의 데뷔 13주년 기념일로, 멤버들과 팬덤 '아미(ARMY)'에게 더욱 특별한 무대가 될 전망이다.이후 BTS는 다음달 26일 스페인 마드리드에서 유럽 투어를 시작하며 8월부턴 미국 이스트 러더퍼드를 시작으로 북미 투어 2차 일정에 돌입한다.