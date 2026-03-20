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볼빅 “금융위 적발 부정회계, 경영권 변경 이전 사안”

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천현빈 기자

승인 : 2026. 03. 20. 16:40

"투명하고 엄격한 회계 정책 적용 할 것"
화면 캡처 2026-03-20 105517
국산 골프 브랜드 볼빅이 최근 금융위원회의 부정회계 적발 관련 보도에 대해 20일 공식 입장을 밝혔다.

금융위원회가 지난 18일 제5차 회의에서 회계처리기준을 위반해 재무제표를 작성·공시한 볼빅에 대해 20억6000만원의 과징금 부과를 의결한 것에 대해 볼빅은 해당 재무제표 허위 작성 및 공시 사안이 현 경영진 체제 이전인 2017년부터 2021년 사이에 발생한 것이라고 설명했다. 특히 2022년 3월 최대 주주 및 경영진 변경 이후 과거의 부정회계 행위를 자체적으로 발견하고 즉시 수정 조치를 완료했으며 이에 대한 감리 결과가 이번에 확정된 것"이라고 밝혔다. 또 전 대표이사 및 당시 재무 담당자 개인에게 부과된 과징금 역시 경영권 변경 이전의 사안으로 현 경영진과는 무관하다는 점을 명확히 했다.

볼빅은 해당 분식회계가 약 4년 전 경영권 변경 이전에 발생한 사안으로 2022년 재무제표 작성 과정에서 이미 반영·정정이 완료되어 현재 재무제표에는 어떠한 영향도 미치지 않는다고 강조했다. 아울러 2025년 회계감사에서도 적정 의견을 받은 바 있다고 덧붙였다.

볼빅은 "향후 보다 투명하고 엄격한 회계 정책을 적용해 건전한 경영 문화를 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

천현빈 기자

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