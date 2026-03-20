정청래 “범죄대응 역량 강화…검찰개혁 3단계 추진”

"사법정의 실현에 매진"

clip20260320115431 0 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 대화를 나누고 있다./아시아투데이

정청래 더불어민주당 대표가 20일 최고위원회의에서 범죄 피해자 보호를 위한 검찰개혁 3단계를 향해 나아갈 것이라 강조했다.정 대표는 이날 오전 열린 최고위에서 "수사와 기소 분리라는 검찰개혁 2단계가 마무리되면 범죄대응 역량 강화와 범죄 피해자 보호를 위한 검찰개혁 3단계를 향해 힘차게 나아가야 할 것"이라며 이같이 말했다.이어 "역사적 소명과 국민의 열망을 받들어 검찰개혁 완수와 사법정의 실현에 매진하겠다"며 "검찰개혁의 종착지는 마침내 국민을 향해야 한다"고 했다.그러면서 "국민의힘이 국정조사 특위를 사보타주하고 무산시키려 한다면 단독으로 개문발차해 윤석열 정권 치하 정치검찰이 자행한 조작기소의 추악한 진실을 낱낱히 밝히고 모든 과오를 하나씩 바로잡을 것"이라고 했다.정 대표는 민주당이 추진하는 이른바 조작기소 국정조사를 위한 국회 특위와 관련해선 "열차는 정해진 시간에 출발해야 한다. 국민의힘이 특위를 무산시키려 한다면 민주당은 단독으로라도 개문발차시킬 것"이라며 "윤석열 정권 치하 정치 검찰이 자행한 조작기소의 진실을 밝혀내고 과오를 바로잡아 나갈 것"이라고 말했다.정부의 추경 편성 방침과 관련해선 "골든타임을 놓치지 않겠다"며 "정부 추경안 제출 즉시, 국회에서 역사상 가장 빠른 속도로 처리하겠다"고 했다.