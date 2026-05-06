中·이란 외무장관 회담, 협력 강화 추진

호르무즈 통항에도 의견일치

이란 외무 中 역할 기대 입장 피력

왕 부장은 비핵 언급한 이란 평가

왕이 0 왕이 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장과 아바스 아라그치 이란 외무장관. 6일 베이징에서 회담을 갖고 양국의 협력 강화에 합의했다./신화통신.

중국과 이란의 외교 수장이 중동 정세 악화 와중에 만나 전면 휴전과 호르무즈 해협 통항 정상화 필요성을 강조하면서 협력 강화 의지를 재확인했다.베이징 외교 소식통들의 6일 전언에 따르면 왕이(王毅) 중국 당 중앙정치국 위원 겸 외교부장(장관·중앙외사공작위원회 판공실 주임 겸임)은 이날 베이징에서 아바스 아라그치 이란 외무장관과 만나 "해협 문제와 관련해 국제 사회는 해협의 정상적이고 안전한 통행 재개에 대해 공동의 우려를 가지고 있다"면서 "중국 측은 당사자들이 국제 사회의 강력한 요구에 신속히 대응하기를 희망한다"고 말했다.이어 "현재 지역 정세는 전쟁에서 평화로 전환하는 중요한 시점에 있다"고 강조한 후 "중국은 전면적 휴전이 필수적일뿐 아니라 분쟁 재개가 바람직하지 않다고 보고 있다. 협상을 지속하는 것이 특히 중요하다고 생각한다"고 설명했다.아라그치 장관은 이에 최근 미국과의 협상 상황을 설명한 다음 "정치적 위기는 군사적 수단으로 해결할 수 없다는 사실이 이미 입증됐다"고 밝혔다. 또 "호르무즈 해협의 개방 문제는 조속히 해결할 수 있다"면서 중국이 휴전을 위해 계속해서 적극적인 역할을 하기를 기대한다고 강조했다.나아가 "이란은 국가 주권과 민족 존엄성을 확고히 수호할 것이다. 평화 협상을 통해 포괄적이고 영구적인 해결책을 모색할 것"이라면서 "중국이 발전과 안전을 통합하는 전후 지역의 새로운 구조를 구축하기를 지지한다"고 역설했다.왕 부장과 아라그치 장관은 이 자리에서 핵문제 및 지역 현안에 대해서도 의견을 교환했다. 특히 왕 위원 겸 부장은 "핵무기를 개발하지 않겠다는 이란의 약속을 높이 평가한다"면서 "이란은 평화적 핵 이용에 대한 정당한 권리를 갖고 있다"고 주장했다.더불어 "중동과 걸프 지역 국가들은 스스로 운명을 결정해야 한다"면서 "지역·국가 간 대화와 협력을 통한 새로운 안보·발전 질서 구축을 지지한다"고 밝혔다.양국은 이외에도 올해 수교 55주년을 맞아 '포괄적 전략적 동반자 관계'를 한층 강화하기로도 합의했다. 우선 중국은 이란을 '신뢰할 수 있는 전략적 파트너'로 규정하면서 고위급 교류 확대와 상호 지지를 약속했다. 이란 역시 '하나의 중국' 원칙을 준수할 뿐 아니라 중국의 핵심 이익 수호를 지지한다고 밝혔다.