여야, 박홍근 청문보고서 합의 처리…“미래 이끌 적임자”

재경위·농해수위, 연이틀 장관 후보자 보고서 채택

특강비·전문성 지적에도 여야 별다른 이견 없이 통과

이재명 대통령 조만간 임명…기획예산처 본격 출범

박홍근 기획예산처 장관 후보자-30 0 아시아투데이 이병화 기자 = 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 지난 23일 국회에서 열린 인사청문회에 출석해 의원들의 질의에 답변하고 있다.

국회는 24일 박홍근 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 소관 상임위원회에서 각각 여야 합의로 채택했다.국회 재정경제기획위원회는 24일 오후 전체회의를 열고 박 후보자의 청문보고서를 의결했다. 여야 의원들은 청문회에서 박 후보자의 예산·재정 경험을 긍정적으로 평가했다. 국민의힘이 후보자의 정치적 중립성을 지적했으나 큰 이견 없이 합의에 이르렀다.여야는 지난 23일에는 황종우 해양수산부 장관 후보자에 대한 인사청문경과보고서도 처리했었다. 여야 의원들은 황 후보자에 대해 "해양수산 정책의 미래지향적 발전을 이끌 적임자"라고 평가하며, 도덕성 측면에서도 특별한 문제점이 없다는 종합의견을 명시했다.다만 청문회 과정에서 문금주 더불어민주당 의원은 "25년 공직 생활 중 수산 경력은 3개월에 불과하다"며 수산 정책 경험 부족을 지적했다.국민의힘은 당시 퇴직 후 예금 증가와 수협 자문료 등을 집중 추궁했다. 이에 황 후보자는 "재산과 관련해 거리낌이 없다"면서도 "특강비는 다소 과한 측면이 있다"고 인정했다. 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 문제를 두고 여야 간 공방이 오갔으나 최종 보고서 채택에는 영향을 주지 않았다.여야 합의로 인사청문 절차가 마무리되면서 이재명 대통령은 조만간 두 후보자를 장관으로 임명할 예정이다. 출범 3개월여를 맞은 기획예산처는 정식 수장 체제에 돌입하게 된다.