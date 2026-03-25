정장 대신 ‘워크레저’…출근복 트렌드 바뀐다

캐주얼 소비 11%↑…기능성 의류 ‘일상화’ 흐름 확산

ㅇ 0 탑텐 브랜드 앰버서더 전지현 '수퍼스트레치 스트레이트 팬츠' 착장 화보 이미지./신성통상

출근복과 일상복의 경계가 흐려지면서 '편안하면서도 단정한 옷'을 찾는 소비가 빠르게 확산되고 있다. 과거처럼 정장과 캐주얼을 구분하기보다 하나의 아이템으로 다양한 상황을 소화하려는 수요가 늘고 있다는 분석이다.25일 한국섬유산업연합회에 따르면 지난해 3~11월 캐주얼복 소비액은 18조8600억원으로 전년 동기 대비 11.3% 증가했다. 재택·유연근무 확산으로 복장 규제가 완화되면서 출근복과 일상복의 경계를 허문 '워크레저(Work+Leisure)' 스타일이 새로운 소비 축으로 자리 잡고 있다.이에 탑텐·유니클로 등 SPA 브랜드는 물론, 데상트를 비롯한 스포츠·아웃도어 업체들까지 기능성과 디자인을 결합한 제품군 확대와 함께 관련 시장 공략을 강화하고 있다.이 가운데 신성통상 탑텐은 기능성 팬츠 '수퍼스트레치'를 전면에 내세웠다. 전후좌우 4방향으로 늘어나는 신축성 소재와 밴딩 구조를 적용해 활동성을 높였고, 장시간 착석이나 이동이 잦은 환경에서도 부담을 줄일 수 있도록 설계됐다.외형 역시 단정함을 유지하는 데 초점을 맞췄다. 구김을 줄인 관리 편의성 소재를 적용하고 스트레이트·조거·카고·와이드 등 다양한 핏을 구성해 선택 폭을 넓혔다. 기능성과 디자인을 결합한 제품으로 세미 비즈니스룩 수요까지 아우르겠다는 전략이다.패션업계에서는 경기 불확실성이 이어지는 상황 속 활용도 높은 제품 중심의 소비 재편이 당분간 이어질 것으로 보고 있다.패션업계 관계자는 "패션 소비가 단순 유행에서 효용 중심으로 이동하면서 브랜드 간 기술력과 소재 경쟁이 더욱 중요해지고 있다"며 "워크레저룩은 향후 SPA는 물론 스포츠·아웃도어까지 확산될 가능성이 크다"고 말했다.