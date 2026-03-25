[투자 전략 재편나선 제약 지주사] ‘솔리더스 인수’ JW홀딩스, 바이오텍 투자로 사업영토 확장

이경하 회장, 벤처 투자 진출 의지

부채 감소 등 재무 개선도 한몫

항암 면역 신약 등 R&D 역량 강화

CVC 규제 따른 직접출자 규모 부담

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지