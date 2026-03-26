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[포토] 2026 소상공인 힘보탬 박람회

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 26. 16:22

26일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 소상공인 힘보탬 박람회'에서 방문객들이 전시 부스를 둘러보고 있다. 서울시 최초 소상공인 종합박람회인 ‘2026 소상공인 힘보탬 박람회’는 4개 테마관 150개 부스에서 상담·판로·교육까지 소상공인의 경영 안정과 매출 확대를 위한 다양한 프로그램을 운영한다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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