[포토] ‘2026 소상공인 힘보탬 박람회’ 찾은 소상공인

26일 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '2026 소상공인 힘보탬 박람회'에서 한 방문객이 부스에서 상담을 받고 있다. 서울시 최초 소상공인 종합박람회인 ‘2026 소상공인 힘보탬 박람회’는 4개 테마관 150개 부스에서 상담·판로·교육까지 소상공인의 경영 안정과 매출 확대를 위한 다양한 프로그램을 운영한다. /정재훈 기자