차량 전복 사고 낸 타이거 우즈, ‘음주·약물운전’ 혐의 체포

부상 없지만 2017년 이어 동일혐의로 또 체포

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'골프 황제' 타이거 우즈가 미국 현지에서 음주 또는 약물 운전(DUI) 혐의로 또다시 경찰에 체포됐다. 과거 차량 사고와 DUI 전력이 있는 우즈가 다시 한번 구설에 올랐다.

27일(현지시간) ABC 방송과 AP 통신 등 주요 외신에 따르면, 우즈는 이날 오후 2시경 미 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로에서 자신의 랜드로버 차량을 운행하던 중 다른 차량과 충돌하는 사고를 냈다.

마틴 카운티 보안관실은 사고 직후 우즈의 차량이 전복되는 작지 않은 사고였으나, 다행히 우즈 본인은 큰 부상을 입지 않았다고 공식 발표했다.

사고 직후 출동한 경찰은 현장에서 우즈의 상태를 확인한 뒤 '음주 또는 약물 운전'(DUI·Driving Under the Influence) 혐의를 적용해 그를 즉각 체포·구금했다.

현재 우즈의 DUI 혐의가 알코올 섭취로 인한 것인지, 혹은 처방 약물 등 약물 복용에 의한 것인지는 구체적으로 확인되지 않고 있다. 경찰은 정확한 사고 경위와 함께 혈액 검사 등을 통해 약물 반응 여부를 조사 중인 것으로 알려졌다.