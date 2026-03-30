[인터뷰] ‘26년 공예 외길’ 문서현 정인아트 대표가 말하는 ‘만드는 경험의 가치’

카페24 협력 후 매출·클릭률 급증

조립식 공예품 직접 촬영·등록

방과후교실·복지시설 주문 늘어

ㅇ 0 문서현 정인아트 대표가 경기 부천시 삼정동 본사에서 핸드메이드 공예 제품을 직접 제작하고 있다./정인아트

지난 27일 경기 부천시 삼정동 정인아트 본사에서 만난 문서현 대표는 이같이 말했다. 공예를 단순한 제품이 아닌 '만드는 과정'으로 바라보는 그의 사업 철학이 담긴 말이다.문 대표는 26년째 핸드메이드 공예 시장에 몸담고 있다. 정인아트는 그가 직접 손으로 쌓아온 시간의 결과물이다.그의 사회 첫발은 건축이었다. 건축과 플랜트 모형 제작을 하며 다양한 소재를 다뤘고, 이 과정에서 손으로 만드는 작업 자체에 몰입하게 됐다. 건축 모형에서 출발한 감각은 자연스럽게 공예로 이어졌다.창업 초기 그는 직접 만든 제품을 들고 남대문 시장 거래처를 찾았다. IMF 외환위기를 거치며 거래처가 빠르게 줄었고 납품 중심 유통 구조도 흔들렸다. 이 시기 전자상거래가 등장했다. 문 대표는 "납품 구조만으로는 한계가 있다고 봤다"며 "소비자와 직접 연결되는 방식이 필요했다"고 말했다.당시로선 생소했던 전자상거래는 문 대표에게 기회로 작용했다. 그는 사진 촬영과 상품 등록을 직접 익히며 새벽까지 작업을 이어갔다. 반신반의했지만 상품을 올리자 곧바로 구매가 이어졌다. 이름도 모르는 고객들이 제품을 사기 시작했다. 이후 문 대표는 온라인 판매에 대한 확신을 얻었다고 한다.제품 경쟁력도 강점이다. 약 8000종에 달하는 다양한 제품군 가운데 80%가 자체 창작 제품이다. 제품은 완성품이 아닌 반제품 형태로 제공된다. 구매자가 설명서를 따라 직접 조립하고 완성하는 방식이다. 그는 "설명서 하나도 완성도 있게 만든다"며 "처음 접하는 사람도 결과물을 만들 수 있어야 한다"고 강조했다.제품 경쟁력만큼 홍보에도 공을 들이고 있다. 전자상거래 플랫폼 카페24와 협력해 광고·마케팅 역량을 강화하는 등 온라인 채널 확대에도 더욱 속도를 내고 있다. 그 결과 광고비 대비 매출(ROAS)은 전년 동기 대비 28% 상승했고, 클릭률(CTR)은 159% 증가했다. 수요 기반도 안정적이다. 주요 고객은 학교 방과 후 수업과 돌봄 교실로 전체 주문의 60~70%를 차지한다.실제로 업계에 따르면 국내 DIY(Do It Yourself·직접 만들기)·공예 시장은 체험형 교육 콘텐츠와 취미 활동을 중심으로 성장하고 있다. 최근에는 노인 복지관과 치매 예방 센터 등으로 수요가 확대되는 추세다. 손을 활용한 활동이 인지 기능 유지에 도움이 된다는 인식이 확산된 영향이다.이러한 흐름 속에서 문 대표는 사업 영역을 한층 확장해 나간다는 계획이다. 문 대표는 "손으로 만드는 경험이 필요한 곳이라면 영역은 계속 확장될 수 있다"며 "어린이부터 노인까지, 교실과 복지관을 가리지 않고 함께할 수 있는 구조를 만들어갈 계획"이라고 밝혔다.