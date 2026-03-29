[포토] 부풀어 오른 벚꽃망울

29일 서울 여의도 윤중로의 벚나무의 벚꽃망울이 개화를 앞두고 있다. 서울 영등포구는 내달 3일부터 여의서로 벚꽃길과 한강둔치 국회 축구장 일대에서 '영등포 여의도 봄꽃축제'를 개최한다.