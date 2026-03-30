중기중앙회, 中 최대 경제단체와 ‘맞손’…김기문 “200개사 지원”

중화전국공상업연합회는 1953년에 설립된 중국 최대 경제단체로 전국에 3252개의 공상업연합회 조직과 5만4000개의 산하·연계 상공회의소를 보유하고 있다. 협약을 통해 양 기관은 중소기업 경쟁력 제고를 위한 우수 사례 공유, 양국 중소기업의 경제·무역 협력 확대, 각종 세미나·포럼 등 교류 활성화 등에 협력하기로 했다.
김기문 회장은 "중소기업의 대중국 수출액은 189억 달러로 중국은 최대 수출국이자 세계 최대 소비시장으로서 국내 내수시장 위축을 보완할 중요한 대안"이라며 "올해는 의료기기·뷰티 등 약 200개 중소기업의 전시회 참가를 지원하는 등 중국 시장 진출을 적극 추진할 계획"이라고 말했다.
이어 "지난 1월 정상외교를 계기로 한·중 관계가 개선되는 흐름을 민간차원의 실질적 성과로 이어질 수 있도록 중소기업의 중국 시장 진출 지원과 한·중 중소기업계 간 교류 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.
한편 전문가들은 이번 협약이 한·중 중소기업 간 교류 확대를 통해 국내 기업의 중국 시장 진출 기반을 넓히는 계기가 될 것으로 보고 있다.