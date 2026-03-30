[포토] 서초시니어플라자 둘러보는 오세훈-전성수-최호정

오세훈 서울시장(왼쪽)이 30일 서울 서초구 방배동 서초시니어플라자에서 열린 '활력충전 프로젝트 현장설명회'에 참석해 전성수 서초구청장(가운데), 최호정 서울시의회 의장과 함께 시설을 둘러보고 있다. /정재훈 기자