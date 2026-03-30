이란과 협상 확신하더니… 하르그섬 점령 꺼낸 트럼프

29일(현지시간) 이란 공습 후 사우디아라비아 프린스술탄 공군기지에 파손된 E-3 센트리 조기경보통제기(AWACS)가 보인다. 뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ)은 익명의 관료를 인용해, 이번 이란의 미사일 및 드론 공격으로 미군 최소 12명이 부상했으며 그중 2명은 상태가 심각하다고 전했다. /AFP 연합