퐁피두센터 한화, 6월 여의도 63빌딩에 개관

큐비즘 명작으로 포문…피카소 대형 무대막 국내 첫 공개

ㅇ 0 퐁피두센터 한화 외관. /한화문화재단

서울 여의도 63빌딩 별관이 현대미술관으로 새롭게 태어난다. 한화문화재단은 별관을 전면 리모델링해 조성한 '퐁피두센터 한화'를 오는 6월 4일 개관한다고 30일 밝혔다. 프랑스의 퐁피두센터와의 협력으로 설립되는 이 미술관은 4층 규모로, 약 500평 크기의 전시실 두 개를 갖춘 복합 전시 공간으로 꾸며졌다.건축 설계는 장-미셸 빌모트가 맡았다. 자연광이 내부로 스며드는 동시에 밤에는 외부로 빛이 확산되는 '빛의 상자' 콘셉트를 적용했으며, 수평으로 이어진 빛의 띠와 전통 기와의 곡선을 연상시키는 외관 디자인이 특징이다.개관전은 20세기 미술의 전환점으로 평가받는 큐비즘을 집중 조명하는 '큐비스트: 시각의 혁신가들'이다. 파블로 피카소, 조르주 브라크, 페르낭 레제, 후안 그리스 등 40여 명의 작가가 참여하며, 약 90점의 작품이 공개된다. 특히 피카소가 제작한 대형 발레 무대막이 국내에서 처음 선보일 예정이다.미술관은 향후 2027년까지 퐁피두센터 소장품을 바탕으로 20세기 모던아트의 흐름을 다각도로 조명하는 전시를 이어갈 계획이다. 마르크 샤갈, 바실리 칸딘스키, 앙리 마티스, 콘스탄틴 브랑쿠시 등 주요 거장의 작품 세계를 순차적으로 소개한다.한화문화재단 측은 "퐁피두센터 한화는 예술과 기술, 미래가 만나는 열린 미술관으로, 서울 도심에서 세계적 수준의 미술 컬렉션을 경험할 수 있는 새로운 문화 공간이 될 것"이라고 밝혔다.