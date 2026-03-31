한미약품, 첫 외부 CEO 황상연 “임직원과 함께 국내 1위 제약사 도약”

경영권 갈등 속 선임…외부 출신 첫 대표 체제 출범

“고객·주주 가치 극대화”…R&D 경쟁력 강화 방점

clip20260331131535 0 31일 한미약품 본사 지하1층 기자실에서 (왼쪽부터) 김재교 한미사이언스 대표와 황상연 한미약품 대표가 향후 경영 방향을 제시했다./강혜원 기자

clip20260331131649 0 황상연 한미약품 대표이사./강혜원 기자

황상연 한미약품 대표가 외부 출신 첫 대표로 선임된 가운데 향후 경영 방향에 대해 "고객 가치와 주주 가치 극대화"를 강조했다.황 대표는 31일 정기 주주총회 직후 기자들과 만나 "외부 출신이지만 국내 1위 제약사로 도약할 수 있도록 임직원들과 함께 나아가겠다"고 밝혔다.그는 "한미약품 창사 이래 최초 외부 출신 대표지만, 회사를 분석하고 연구해 온 기간은 30년에 이른다"며 "가장 좋은 약을 합리적인 가격에 공급하는 기업으로 성장시키고, 주주와 직원 모두가 만족할 수 있는 회사를 만들겠다"고 말했다.황 대표는 종근당홀딩스 대표이사를 거쳐 브레인자산운용, HB인베스트먼트 프라이빗에쿼티(PE) 부문 등에서 투자와 경영 전략을 담당해온 인물이다. 업계에서는 차분하고 안정적인 리더십을 갖춘 것으로 평가한다.이번 인사는 최대주주인 신동국 한양정밀 회장과 박재현 전 대표 간 갈등 속에서 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 황 대표가 김재교 한미사이언스 대표와 인연이 있는 것으로 알려지면서, 주요 주주 측 의중이 반영된 인사라는 해석도 제기된다.앞서 일부 임직원들은 본사에서 피켓 시위를 벌이며 경영 개입 논란과 관련해 최대주주를 비판하기도 했었다. 다만 해당 사안에 대해서는 다양한 시각이 존재하는 상황이다.황 대표는 선임 배경에 대해 "지주사인 한미사이언스의 절차를 거쳐 결정된 것으로 알고 있다"며 "현재 내부 상황을 파악하는 단계"라고 말했다.향후 경영 방향과 관련해서는 "법과 상식에 기반해 회사를 운영하겠다"며 "그동안 축적된 연구개발(R&D) 역량을 강화해 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.