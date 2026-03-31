한미약품, 첫 외부 CEO 황상연 “임직원과 함께 국내 1위 제약사 도약”

“고객·주주 가치 극대화”…R&D 경쟁력 강화 방점
황 대표는 31일 정기 주주총회 직후 기자들과 만나 "외부 출신이지만 국내 1위 제약사로 도약할 수 있도록 임직원들과 함께 나아가겠다"고 밝혔다.
그는 "한미약품 창사 이래 최초 외부 출신 대표지만, 회사를 분석하고 연구해 온 기간은 30년에 이른다"며 "가장 좋은 약을 합리적인 가격에 공급하는 기업으로 성장시키고, 주주와 직원 모두가 만족할 수 있는 회사를 만들겠다"고 말했다.
황 대표는 종근당홀딩스 대표이사를 거쳐 브레인자산운용, HB인베스트먼트 프라이빗에쿼티(PE) 부문 등에서 투자와 경영 전략을 담당해온 인물이다. 업계에서는 차분하고 안정적인 리더십을 갖춘 것으로 평가한다.
이번 인사는 최대주주인 신동국 한양정밀 회장과 박재현 전 대표 간 갈등 속에서 이뤄졌다는 점에서 주목된다. 황 대표가 김재교 한미사이언스 대표와 인연이 있는 것으로 알려지면서, 주요 주주 측 의중이 반영된 인사라는 해석도 제기된다.
앞서 일부 임직원들은 본사에서 피켓 시위를 벌이며 경영 개입 논란과 관련해 최대주주를 비판하기도 했었다. 다만 해당 사안에 대해서는 다양한 시각이 존재하는 상황이다.
황 대표는 선임 배경에 대해 "지주사인 한미사이언스의 절차를 거쳐 결정된 것으로 알고 있다"며 "현재 내부 상황을 파악하는 단계"라고 말했다.
향후 경영 방향과 관련해서는 "법과 상식에 기반해 회사를 운영하겠다"며 "그동안 축적된 연구개발(R&D) 역량을 강화해 경쟁력을 높이겠다"고 밝혔다.