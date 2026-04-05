‘제주 밖에서도 강하다’, 고지원 육지서 첫 우승 ‘통산 3승’

KLPGA 국내 개막전 더시에나 오픈서 서교림 1타 차로 제쳐

아이언샷 하는 고지원 0 고지원이 5일 경기 여주 더시에나 벨루토 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 더 시에나 오픈 2026 최종 라운드 3번홀에서 티샷하고 있다. / KLPGA 제공

제주 출신 고지원이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 개인 통산 3번째 우승을 수확했다.고지원은 5일 경기도 여주시 더시에나 벨루토 컨트리클럽(파72·6586야드)에서 열린 더시에나 오픈 최종 4라운드에서 1오버파 73타를 쳐 합계 13언더파 275타로 우승했다. 2위 서교림을 1타 차로 제쳤다.지난해 8월 고향인 제주에서 열린 제주삼다수 마스터스에서 생애 첫 우승을 한 뒤 11월 다시 제주에서 열린 에쓰오일 챔피언십에서 두 번째 우승을 했던 고지원은 제주 외 지역에서 열린 대회에서는 처음 우승하며 통산 3승 고지에 올랐다. 앞서 고지원은 "육지에서의 우승이 없다"며 이 대회 우승에 대한 욕심을 드러냈었다.이번 대회 1~4라운드 내내 1위를 놓치지 않은 고지원은 첫 육지 우승을 와이어 투 와이어 우승으로 이뤘다. 국내 개막전인 이 대회의 우승 상금 1억8000만원도 확보하며 올 시즌 전망을 밝혔다.지난해 우승을 달성하기 전까지는 '고지우의 동생'으로 불린 고지원은 통산 3승의 언니 고지우와 어깨를 나란히 했다. 고지우는 2023년부터 지난해까지 1승씩을 따낸 바 있다.이날 고지원은 타수를 줄이지 못하면서도 경쟁자들의 추격을 허용하지 않으며 1위를 지켜냈다. 전반 내내 파 행진을 거듭한 고지원은 11번 홀에서 첫 버디를 잡아냈으나 13번, 14번 홀 연속 보기로 한 타를 잃었다. 16번 홀에서 다시 버디를 잡았지만 17번 홀에서 또다시 보기를 범하는 곡절을 겪었다. 서교림에 한 타 앞선 채 마지막 18번 홀을 맞은 고지원은 공격적으로 시도한 버디 퍼트를 놓쳤지만, 서교림 역시 버디 퍼트를 놓치면서 사실상 우승을 확정지었다. 고지원은 마지막 파 퍼트를 침착하게 성공시키며 경기를 마무리했다.고지원은 우승 직후 "18홀 내내 긴장하면서 쳤다. 코스가 방심하면 안 되는 코스라 긴장했다"며 "수비적인 전략을 좋아하지 않지만, 오늘 핀 위치가 어려워서 무리하지 않고 돌아가는 방향을 선택했다"고 전했다. 그는 "퍼트로 세이브를 해주면서 잘 풀린 것 같다"고 돌아봤다.지난해 신인왕 서교림은 아쉽게 1타 차 준우승을 차지하며 생애 첫 우승을 다음 기회로 미뤘다. 신인 양효진이 10언더파 278타로 단독 3위에 올랐다. 2012년생 중학생 아마추어 김서아(신성중)는 9언더파 279타로 조아연과 공동 4위에 올라 눈길을 끌었다. 초청 선수로 나온 전 세계 랭킹 1위 박성현은 5언더파 283타 공동 13위로 대회를 마무리했다. 지난해 국내 개막전 우승자 이예원은 4언더파 284타로 공동 18위, 지난해 대상 수상자 유현조는 2언더파 286타로 공동 26위를 기록했다.