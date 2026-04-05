닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 골프

‘제주 밖에서도 강하다’, 고지원 육지서 첫 우승 ‘통산 3승’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260405010001343

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 04. 05. 16:48

KLPGA 국내 개막전 더시에나 오픈서 서교림 1타 차로 제쳐
아이언샷 하는 고지원
고지원이 5일 경기 여주 더시에나 벨루토 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 더 시에나 오픈 2026 최종 라운드 3번홀에서 티샷하고 있다. / KLPGA 제공
제주 출신 고지원이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 개인 통산 3번째 우승을 수확했다.

고지원은 5일 경기도 여주시 더시에나 벨루토 컨트리클럽(파72·6586야드)에서 열린 더시에나 오픈 최종 4라운드에서 1오버파 73타를 쳐 합계 13언더파 275타로 우승했다. 2위 서교림을 1타 차로 제쳤다.

지난해 8월 고향인 제주에서 열린 제주삼다수 마스터스에서 생애 첫 우승을 한 뒤 11월 다시 제주에서 열린 에쓰오일 챔피언십에서 두 번째 우승을 했던 고지원은 제주 외 지역에서 열린 대회에서는 처음 우승하며 통산 3승 고지에 올랐다. 앞서 고지원은 "육지에서의 우승이 없다"며 이 대회 우승에 대한 욕심을 드러냈었다.

이번 대회 1~4라운드 내내 1위를 놓치지 않은 고지원은 첫 육지 우승을 와이어 투 와이어 우승으로 이뤘다. 국내 개막전인 이 대회의 우승 상금 1억8000만원도 확보하며 올 시즌 전망을 밝혔다.

지난해 우승을 달성하기 전까지는 '고지우의 동생'으로 불린 고지원은 통산 3승의 언니 고지우와 어깨를 나란히 했다. 고지우는 2023년부터 지난해까지 1승씩을 따낸 바 있다.

이날 고지원은 타수를 줄이지 못하면서도 경쟁자들의 추격을 허용하지 않으며 1위를 지켜냈다. 전반 내내 파 행진을 거듭한 고지원은 11번 홀에서 첫 버디를 잡아냈으나 13번, 14번 홀 연속 보기로 한 타를 잃었다. 16번 홀에서 다시 버디를 잡았지만 17번 홀에서 또다시 보기를 범하는 곡절을 겪었다. 서교림에 한 타 앞선 채 마지막 18번 홀을 맞은 고지원은 공격적으로 시도한 버디 퍼트를 놓쳤지만, 서교림 역시 버디 퍼트를 놓치면서 사실상 우승을 확정지었다. 고지원은 마지막 파 퍼트를 침착하게 성공시키며 경기를 마무리했다.

고지원은 우승 직후 "18홀 내내 긴장하면서 쳤다. 코스가 방심하면 안 되는 코스라 긴장했다"며 "수비적인 전략을 좋아하지 않지만, 오늘 핀 위치가 어려워서 무리하지 않고 돌아가는 방향을 선택했다"고 전했다. 그는 "퍼트로 세이브를 해주면서 잘 풀린 것 같다"고 돌아봤다.

지난해 신인왕 서교림은 아쉽게 1타 차 준우승을 차지하며 생애 첫 우승을 다음 기회로 미뤘다. 신인 양효진이 10언더파 278타로 단독 3위에 올랐다. 2012년생 중학생 아마추어 김서아(신성중)는 9언더파 279타로 조아연과 공동 4위에 올라 눈길을 끌었다. 초청 선수로 나온 전 세계 랭킹 1위 박성현은 5언더파 283타 공동 13위로 대회를 마무리했다. 지난해 국내 개막전 우승자 이예원은 4언더파 284타로 공동 18위, 지난해 대상 수상자 유현조는 2언더파 286타로 공동 26위를 기록했다.
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기