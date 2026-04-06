기보, AI 기술혁신정보 특허 출원…AI 기반 신용정보업 본격 추진

기술분류 알고리즘 기반 맞춤 기술·신용정보 제공

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기술보증기금이 인공지능(AI) 기반 기술혁신정보 기술을 특허 출원하고 신용정보업 확대에 나선다.기보는 기업의 보유기술을 바탕으로 맞춤형 기술정보를 제공하는 AI 기반 기술혁신정보 기술에 대해 특허를 출원했다고 6일 밝혔다.이번 특허출원은 AI 기반 기술분류 알고리즘과 기술혁신정보 생성 등 핵심 기술 권리를 확보하고 기업 기술 데이터를 바탕으로 한 차별화된 신용정보 서비스를 제공하기 위해 추진됐다. 기보는 이 특허를 바탕으로 신용정보업을 본격 추진한다는 계획이다.출원 기술은 국내 법인이 보유한 약 135만건의 특허 데이터를 AI로 분석해 국가과학기술표준분류체계에 따라 자동 분류한다. 이를 기반으로 기업이 보유한 특허와 연계된 기술혁신정보를 체계적으로 제공하는 기술이다.기술혁신정보는 우수기술(특허) 정보와 경쟁기업 현황, 기업규모별 특허 현황, 최신 연구개발(R&D) 동향, 정부 R&D 사업공고 정보 등으로 구성했다. 기술 분야별로 제공돼 중소벤처기업의 기술정보 접근성과 활용도를 높일 것으로 기대하고 있다.또 기술혁신정보에 기업의 혁신성장역량을 평가한 '테크인덱스(Tech-Index)', 신용·재무·활동성 정보 등을 통합한 맞춤형 분석 보고서도 제공할 예정이다.이 보고서는 기술개발·사업전략 수립과 신규 아이템 발굴, 경쟁사 분석 등 기술개발 기획단계에서 기업의 의사결정을 지원하고 투자사와 금융기관의 투자 판단과 리스크 관리에도 활용될 수 있을 것으로 기대하고 있다. 기보는 올해 12월 AI 기반 개방형 플랫폼인 '기술평가 통합플랫폼(K-TOP)'의 고도화에 맞춰 기술혁신정보를 본격 제공할 계획이다.김종호 기보 이사장은 "이번 특허출원 기술을 통해 신용·재무정보 중심의 기존 분석을 넘어 기업이 필요로 하는 기술정보를 맞춤형으로 제공할 수 있을 것으로 기대한다"며 "기보는 앞으로도 AI 기반 기술·데이터 분석 역량을 활용해 중소벤처기업과 유관기관에 실질적인 도움이 되는 서비스를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.