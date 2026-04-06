전인석 “부풀리기 아니다”…삼천당제약, 논란 정면 반박

블록딜 철회 “세금 재원 마련 목적”

“제품공급 모델” 강조…기술이전 의혹 선 긋기

S-PASS 신뢰성 반박…FDA 특허 자료 공개

clip20260406174241 0 6일 삼천당제약 본사 2층에서 전인석 대표는 기자들과 만나 회사를 둘러싼 의혹에 반박했다./강혜원 기자

사진 0 전인석 삼천당제약 대표는 자체 경구용 플랫폼인 'S-PASS' 특허 제출 보고서를 발표하며 해당 의혹에 대해 해명했다./강혜원 기자

전인석 삼천당제약 대표이사가 최근 불거진 '주가·계약 부풀리기' 의혹에 정면 반박했다. 논란의 핵심은 '2500억원 규모 블록딜 철회' '계약 부풀리기' '자체 플랫폼 S-PASS 신뢰성' 등 세 가지다. 전 대표는 각 의혹에 대해 "소통 부족으로 인한 오해"라고 해명했지만, 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다. 해명의 성격이 강한 기자간담회에서 외부 인사가 회사를 대신해 발언에 나서면서, 오히려 주주 신뢰 회복에 부담으로 작용했다는 지적도 나온다.전 대표는 6일 서울 서초구 본사에서 기자 간담회를 열고 해외 라이선스 계약 부풀리기 등 논란에 대해 해명했다. 삼천당제약은 지난달 코스닥 시가총액 1위에 올랐으나, 이후 블록딜 추진과 주가 부풀리기 의혹이 잇따라 제기되며 주가가 단기간 4배 이상 급락했다.가장 논란이 된 대목은 전 대표의 2500억원 규모 블록딜 추진이다. 전 대표는 블록딜을 공시했다가 주주들의 매도세가 이어지자 이를 전격 철회했다. 그는 "세금 납부를 위해 준비한 블록딜이 악의적인 프레임으로 변질됐다"며 "기업과 주주 가치가 훼손되는 상황을 더 이상 볼 수 없었다"고 설명했다.전 대표가 공개한 세금 규모는 본인과 배우자를 합쳐 총 2335억원이다. 증여세 1240억원, 양도세 등 기타 세금 705억원 등이 포함된다. 그는 "블록딜을 통해 발생할 차익은 약 160억원으로, 잔액이 남을 경우 자사주 매입에 전액 사용할 계획이었다"고 강조했다.핵심 논란인 계약 부풀리기 의혹에 대해선 사업 모델 차이에 따른 오해라고 선을 그었다. 삼천당제약은 기술이전 기업이 아닌 자체 개발 제품을 기반으로 글로벌 시장에 공급하는 바이오 회사라는 것이 핵심이다. 전 대표는 그동안 삼천당제약이 맺은 글로벌 계약 현황을 제시하며 "이 중 단 한 건도 기술이전 계약은 없다"고 못 박았다.삼천당제약 고유의 비즈니스 모델에 대한 이해도 구했다. 그는 "기술이전 기업에 마일스톤은 기술의 가치이지만, 삼천당제약 같은 제품공급 회사에 마일스톤은 제품 개발 비용 일부를 상쇄하는 개념"이라며 "이후 상업화 시 파트너사들과 비율에 따라 수익을 나누는 방식"이라고 밝혔다.자체 경구용 플랫폼 기술 S-PASS가 거짓이라는 의혹에 대해선 FDA에 제출된 특허 번호를 공개하며 반박했다. 해당 문서에는 특허 번호와 함께 '제네릭(ANDA)'과 'SNAC-프리' 문구가 명시돼 있다. 전 대표는 "이는 글로벌 규제기관이 삼천당제약의 허가 기준을 인정하는 것"이라고 강조했다. SNAC은 위 상피세포의 투과성을 높여 세마글루타이드의 흡수를 돕는 물질로, 노보노디스크가 관련 제형 특허를 2039년까지 보유하고 있다. 삼천당제약의 S-PASS는 이 성분 없이도 동등한 흡수 효과를 구현했다는 것이 회사 측 주장이다.전 대표는 향후 성장 전략도 제시했다. 그는 "경구 세마글루타이드 관련 계약은 단순 기술 이전이 아닌 제품 독점 공급 및 판매 계약"이라며 "파트너사가 목표 매출의 50%를 달성하지 못할 경우 계약 해지권을 보유하는 '바인딩' 조항이 포함됐다"고 밝혔다. 경구 인슐린은 유럽의약품청(EMA) 기준에 따라 임상이 진행 중이며 올 3분기 말에서 4분기 초 임상 결과 확보를 목표로 하고 있다고 설명했다.다만 삼천당제약을 둘러싼 논란은 이어질 것으로 전망된다. 이날 간담회에 내부 임직원이 아닌 외부 인사가 등장해 회사를 대신 해명하는 장면이 연출됐기 때문이다. 일각에서는 해당 외부 인사가 협력사 디오스파마 대표가 아니냐는 의혹까지 제기되고 있어 주주 신뢰 회복까지는 상당한 시간이 걸릴 것이라는 관측이 나온다.