한유원, ‘4월 동행축제’ 온·오프라인 행사 주관

4월 동행축제 대표 주관사로 참여

1 0 동행축제 키비주얼.

한국중소벤처기업유통원은 11일부터 다음달 10일까지 열리는 '4월 동행축제'에 대표 주관기관으로 참여해 다채로운 판촉 행사를 선보인다고 8일 밝혔다.특히 이번 행사는 지방정부 축제 연계를 핵심과제로 해 여행·관광객이 보고 즐기고 지역소비로 이어지는 '로컬에서도 즐기는 모두의 동행축제'로 개최한다. 동행축제에 앞서 8~10일 광화문 판매전을 개최하며 김해·인천·제주공항·공항철도 등에 '동행 웰컴센터'를 설치해 지역축제와 상권 정보를 제공한다.전주지역(전주실내체육관)에서 열리는 특별행사에서는 개막식, 영수증 콘서트, 특별판매전, 정책홍보관 등 주요 프로그램을 한유원에서 총괄해 운영한다.또한 한유원은 이번 동행축제를 통해 자체 보유중인 유통 플랫폼(행복한백화점·동반성장몰·소담스퀘어·인천공항 판판면세점)과 더불어 국내 주요 민간 유통사와 협력해 중소·소상공인 제품의 판로 확대와 소비 진작을 추진한다.주요 행사 프로그램으로는 지마켓·롯데온·그립 등 19개 온라인 플랫폼과 연계한 소상공인 특별전(최대 70% 할인), 행복한백화점 브랜드 특가전(최대 80%)이 준비돼 있다. 이와 함께 인천국제공항 내 전용 판매장 판판면세점과 판판샵(현대백화점 판교점)에서는 중소기업 제품 특별전과 홍보 프로모션이 진행되며 전국 소담상회·소담스퀘어에서는 라이브커머스 지원 행사도 펼쳐진다.