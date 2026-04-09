“협업 공감대 형성” 정원주 대우건설 회장, 건축가 도미니크 페로 면담

1 0 정원주 대우건설 회장(왼쪽)과 도미니크 페로가 지난 8일 서울 을지로 대우건설 본사에서 기념 사진을 촬영하고 있다.

대우건설은 정원주 회장이 지난 8일 서울 을지로 본사에서 방한 중인 프랑스 건축가 도미니크 페로와 면담 및 오찬을 갖고, 주거시장과 도시개발의 미래 방향, 양측 간 협력 방안에 대해 대화를 나눴다고 9일 밝혔다.도미니크 페로는 자연과 도시의 관계를 재해석하는 독창적인 건축 철학으로 명성을 얻은 인물이다. 건축을 통해 도시의 흐름을 연결하고, 공공 공간의 역할을 확장하는 데 집중해 왔다.이번 만남은 포럼 참석차 한국을 찾은 도미니크 페로와의 교류 차원에서 이뤄졌으며, 양측이 서로의 경험과 철학을 공유하며 실질적인 협력 가능성을 모색하는 자리로 진행됐다.정 회장은 주택시장 변화와 관련해 "한국은 청년층을 중심으로 주거 수요는 지속적으로 증가하고 있으나, 양질의 주택 공급이 이를 충분히 따라가지 못하는 상황"이라고 설명했다.이에 도미니크 페로는 "프랑스도 청년 주거층 부족 문제에 직면해 있고, 특히 파리에선 주택 공급 부족 현상이 심화되고 있다"며 글로벌 주요 도시들이 공통적으로 겪고 있는 주거 문제에 공감했다.양측은 이러한 시장 상황을 바탕으로 협력 가능성에 대해 의견을 교환했다. 정 회장은 "대우건설이 강점을 보유한 재건축·재개발 사업과 '도미니크 페로 아키텍츠'의 디자인 역량이 결합된다면 국내 주거상품의 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있을 것"이라고 말했다.이에 페로는 "도시의 맥락과 주민의 삶을 고려한 설계를 통해 새로운 주거 모델을 제시할 수 있을 것"이라며 국내 정비사업에서의 협력 의지를 밝혔다.해외 시장에서도 협력 가능성을 모색했다. 정 회장이 "베트남, 인도네시아 등에서 진행 중인 도시개발 사업에 글로벌 디자인 역량을 접목할 필요가 있다"고 하자, 페로는 "아시아 신흥 도시들은 빠르게 성장하는 만큼 장기적 관점의 도시 설계가 중요하다"며 공동 프로젝트 추진에 대한 기대감을 나타냈다.도미니크 페로는 자신의 주요 작품과 디자인 철학을 소개했다. 그는 "건축은 단순한 구조물이 아니라 주변 환경과의 관계 속에서 완성된다"고 강조하며, 국내 프로젝트 사례로 이화여대ECC를 언급했다. 그는 "지형을 훼손하지 않고 자연스럽게 건축을 녹여낸 프로젝트"라고 설명했다. 또한 여수 장도 설계에 대해선 "자연과 건축의 조화를 최우선으로 고려한 친환경 설계 사례"라고 말했다.대우건설 관계자는 "검증된 시공 역량에 더해 디자인 경쟁력도 지속적으로 강화해 나가고 있다"며 "이번 만남을 계기로 글로벌 건축가와의 협업을 더욱 확대하고, 주요 사업지에서 차별화된 설계와 공간 가치를 구현해 나갈 것"이라고 말했다.