한진관광, ‘한진트래블’로 사명 변경… ‘뉴홈 오픈 페스타’ 진행

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한진관광이 사명을 ‘한진트래블(HANJIN TRAVEL)’로 변경하고, 홈페이지 개편과 함께 서비스 체계를 정비했다고 13일 밝혔다.

한진트래블은 이번 개편을 기념해 오는 4월 13일부터 26일까지 2주간 ‘뉴홈 오픈 페스타’ 프로모션을 진행한다. 이번 행사는 브랜드 리뉴얼에 맞춰 여행 비용 부담 완화를 고려한 혜택 중심으로 구성된 것이 특징이다.

프로모션 기간 동안 홈페이지 오픈 기념 한정 상품을 비롯해 항공권 발권 수수료 면제, 즉시 할인 혜택 등이 제공된다. 특히 최근 유류할증료 인상으로 인한 여행 비용 부담을 반영해 관련 상품 구성도 강화했다.

‘집들이 스페셜 오퍼’와 ‘집들이 베스트셀러’ 상품군도 함께 선보인다. 유류할증료 영향을 고려한 상품과 기존 이용자 만족도가 높았던 상품을 중심으로 구성해 선택의 폭을 넓혔다.

또한 항공 예약 시스템 개편과 연계한 혜택도 마련됐다. 일부 항공사 항공권에 대해 발권 수수료 면제 혜택이 적용되며, 단독 운임과 함께 항공권 구매 시 즉시 할인도 제공된다.

퀴즈 도 진행된다. 멤버십 가입 및 마케팅 수신에 동의한 이용자를 대상으로 ‘한진관광의 새로운 사명’을 맞히는 방식으로 운영되며 추첨을 통해 항공권, 멤버십 포인트, 트래블 키트, 기프티콘 등 다양한 경품이 제공될 예정이다.

한진트래블 관계자는 “이번 개편은 이용자가 여행 정보를 보다 효율적으로 탐색할 수 있도록 시스템을 개선하는 데 중점을 뒀다”며 “사명 변경을 계기로 서비스 품질을 지속적으로 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.