정동원 측 팬 사칭·루머 유포 강경 대응…“선처 없이 법적 조치”

정동원 0 정동원/제공 = 쇼플레이엔터테인먼트

가수 정동원 측이 온라인상 악성 게시물과 팬 사칭 행위 등에 대해 강경 대응할 방침이다.정동원 소속사 쇼플레이엔터테인먼트는 공식 입장을 통해 "온라인 커뮤니티, SNS, 포털 사이트 등 각종 플랫폼에 대한 지속적인 모니터링을 진행하고 있다"고 밝혔다.이어 "아티스트를 대상으로 한 악의적인 비방, 명예훼손, 허위사실 유포 및 근거 없는 루머 확산 행위에 대해 경고와 게시물 삭제 요청 등의 조치를 취해왔다"며 "사안의 심각성이 크다고 판단되는 일부 건에 대해서는 실제 처벌이 이루어진 사례도 있다"고 설명했다.특히 최근에는 팬을 가장해 허위 사실을 퍼뜨리거나 특정 상황을 왜곡·과장해 부정적인 여론 형성을 유도하는 사례, 팬덤 내부 갈등을 조장하는 행위 등이 지속적으로 확인되고 있다고 강조했다.소속사는 "외형적으로는 일반적인 팬 활동의 형태를 띠고 있으나 실제로는 아티스트 이미지를 훼손하거나 팬덤 내 혼란 조성을 목적으로 하는 움직임에 대해서도 엄중히 인지하고 있다"고 전했다.또한 "당사의 사전 동의나 권한 없이 아티스트의 대리인 또는 관계자를 사칭하거나 오인될 수 있는 방식으로 활동하는 사례에 대해서도 관련 자료를 수집하며 법적 검토와 조치를 진행하고 있다"고 밝혔다.끝으로 소속사는 "허위사실 유포, 명예훼손, 악의적인 비방 및 루머 생성·확산 행위는 물론 팬을 사칭하거나 팬덤 내 갈등을 조장하는 행위에 대해서도 어떠한 선처나 합의 없이 강경한 법적 대응을 이어갈 예정"이라고 덧붙였다.