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시몬스, 더마테스트 ‘엑설런트’ 등급 획득…“프리미엄 기준 확립”

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서병주 기자

승인 : 2026. 04. 13. 09:07

뷰티레스트 블랙 라인 전 제품 인증
아토피 피부군 테스트서 저자극 인정
[사진자료] 시몬스 침대, 더마테스트 '엑설런트(Excellent)' 등급 획득…프리미엄 침대의 안전 기준 확립_260413
독일 연구기관 더마테스트의 '엑설런트(Excellent)' 등급./시몬스
수면 전문 브랜드 시몬스의 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙'이 국제 연구기관의 피부과학 인증을 획득했다.

시몬스는 뷰티레스트 블랙 내 전 제품이 독일 연구기관 더마테스트로부터 '엑설런트' 등급을 받았다고 13일 밝혔다.

이번 인증을 통해 시몬스는 '탁월한 품질'과 '초격차 기술'로 프리미엄 시장에서의 독보적 입지를 공고히 하는 동시에 국민에게 건강한 삶의 에너지를 선사하는 침대 전문 기업으로서의 본원적 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

더마테스트는 1978년 독일에서 설립된 피부과학 시험 연구기관이다. 기관에서는 피부과 전문의·생물학자·식품화학자 등으로 구성된 전문가들이 피부에 접촉하는 제품을 대상으로 피부 자극 여부와 안전성을 검증, 모든 기준을 충족한 제품에 한해서만 인증 마크를 부여한다.

특히 뷰티레스트 블랙은 아토피 피부군을 대상으로 한 패치 테스트에서 저자극 제품임을 인정받았다는 설명이다. 해당 테스트는 일반적인 피부 관련 인증과는 달리 직접 피부 접촉을 통해 안전성을 검증한다.

뷰티레스트 블랙은 지난 2016년 출시 이후 매년 두 자릿수씩 성장세를 지속해왔으며 2018년 출시 2년 만에 매출 300억원을 기록했다. 이후 2023년에는 월 300개, 올해 3월에는 처음으로 월 판매량 500개를 돌파했다.

시몬스 관계자는 "이번 더마테스트 인증 획득을 통해 차별화된 안전성을 인정받았다"며 "이를 계기로 소비자들이 더욱 신뢰하고 안심할 수 있는 수면 환경을 만들고, 프리미엄 침대의 기준을 더욱 높여 나갈 것"이라고 말했다.
서병주 기자

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